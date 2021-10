Najbardziej popularny wśród rolników agregat Mzuri

Pomarańczowe maszyny do uprawy bezorkowej Mzuri są produkowane w Polsce i wysyłane stąd do 40 krajów na świecie. Na targach Agro Show odwiedziliśmy stoisko firmy, by zapytać jaki model jest najchętniej wybierany przez rolników.

Mzuri to marka rozpoznawalna wśród polskich rolników. O tym, jaki model agregatu do uprawy pasowej Pro-Til jest najpopularniejszy wśród polskich rolników opowiedział Michał Kopydłowski, dyrektor techniczny Mzuri. Przypomniał on również w telegraficznym skrócie, jak zbudowany jest taki agregat, a także odpowiedział na pytanie, ile koni do współpracy z maszyną jest niezbędne, by operator nie "męczył się" podczas siewu.