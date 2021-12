Najciekawsze maszyny do uprawy bezorkowej z Agro Show 2021

Tym razem w naszej serii Ciekawa maszyna nie opiszemy jednej maszyny, a kilka. Okazja ku temu jest – w tym roku po dwuletniej przerwie odbyły się targi Agro Show. Udało się nam na nich wypatrzeć kilkanaście maszyn związanych z uprawą bezorkową, które chcemy wam zaprezentować w tym miesiącu.

Horizon DSX

Siewnik do siewu bezpośredniego Horizon DSX jest wyposażony w podwójny zbiornik. W opcji można go wyposażyć także w trzecią komorę. Siewnik pracuje w systemie nadciśnieniowym, ponieważ wtedy według producenta wysiew nasion jest najbardziej równomierny. Aparaty wysiewające są seryjnie przygotowane do dozowania nawozów. Ciekawostką jest fakt, że materiał z każdej z komór można wysiewać w pierwszym lub drugim rzędzie redlic lub też mieszać go pomiędzy redlicami. Głowica rozdzielająca umożliwia także zamykanie poszczególnych redlic, czy to ręcznie, czy też poprzez komputer sterowany GPS-em. Siewnik Horiozn DSX jest wyposażony w redlicę jednotalerzową, ustawioną w taki sposób, by jak najmniej nacinać glebę. Tuż obok redlicy znajduje się koło kopiujące. Takie rozwiązanie pozwala na dokładne utrzymywanie głębokości podczas siewu. Maksymalny nacisk redlicy na glebę może wynosić 250 kg na redlicę. Przed redlicą znajduje się talerz odgarniający, który ma za zadanie oczyścić pas, w którym pracuje redlica. Za redlicą natomiast znajduje się koło dogniatające. Oba elementy można regulować pneumatycznie, po to, by zawsze pracowały z odpowiednim naciskiem w zależności od rodzaju podłoża.

Sly Boss

Sly Boss jest siewnikiem do siewu bezpośredniego. Może być wyposażony w trzy duże zbiorniki o pojemności 2000 l każdy oraz czwarty zbiornik o pojemności 200 l. Pod zbiornikami przebiegają dwie linie transportujące wysiewany materiał. Każda z nich jest zakończona głowicą rozdzielającą, która obsługuje jeden rząd redlic. Tak więc do każdego rzędu redlic możemy, jeśli zajdzie potrzeba, dozować różne produkty z poszczególnych zbiorników. Redlica siewnika Sly Boss jest jednotalerzowa. Kąt natarcia redlicy jest tak zaprojektowany, żeby w jak najmniejszym stopniu wzruszał powierzchnię gleby. Obok redlicy znajduje się koło utrzymujące głębokość jej pracy, co pozwala na bardzo dokładne utrzymanie głębokości pracy oraz niskie zagęszczenie gleby wokół redlicy. Redlica jest zawieszona na równoległoboku i jest wyposażona w docisk hydrauliczny. Maksymalna siła, z jaką redlica może oddziaływać na glebę, wynosi 450 kg. Siewnik można wyposażyć w gwiazdki odgarniające, które oczyszczają pas, w którym będzie pracować redlica. Za redlicą znajduje się koło zamykające bruzdę siewną. Są dwa rodzaje kół zamykających. Można regulować ich położenie w każdej płaszczyźnie, można także ustawić nacisk, z jakim będą oddziaływać na glebę.

Claydon Terrastar

Claydon Terrastar to zawieszana brona łopatkowa przeznaczona do płytkiej uprawy ścierniska. Jej szerokość wynosi 6 m, a do efektywnej pracy potrzebuje ciągnika o mocy minimum 150 KM. Terrastarem można pracować z prędkością 15 km/h, co pozwala osiągać wysokie wydajności. Na ramie maszyny znajdują się dwie osie, a na nich z kolei umieszczone są noże. Podczas pracy noże wyrywają „kęsy” gleby i wyrzucają je do góry. Poderwana gleba i resztki pożniwne opadają zgodnie z gęstością, dzięki temu lekkie resztki pożniwne układają się na powierzchni gleby, a pod nimi znajduje się gleba. Tak uprawiona powierzchnia gleby stwarza dobre warunki do kiełkowania chwastów i samosiewów, które można zwalczyć w kolejnym przejeździe broną. Dodatkowo noże pod leżącą warstwą gleby pozostawiają ślad, który wyglądem przypomina powierzchnię wytłaczanki od jajek. Pozwala to, jak twierdzi producent maszyny, na zmagazynowanie większej ilości wody w glebie.

Agrimet Fortis HD

Kultywatory Agrimet Fortis HD to maszyny zawieszane. Są dostępne w wersjach o dwóch szerokościach roboczych: 3 i 4 m i mają odpowiednio 10 i 13 zębów roboczych, które są rozmieszczone w trzech rzędach (odległość pomiędzy rzędami wynosi 90 cm). Zęby kultywatora można wyposażyć w różnego rodzaju nakładki zarówno do uprawy głębokiej, jak i płytkiej uprawy ścierniska. W standardzie maszyna jest wyposażona w hydrauliczną regulację głębokości, hydrauliczne jest także zabezpieczenie każdej łapy przed przeciążeniem, które można regulować w zakresie od 20 do 900 kg na łapę. Maksymalna głębokość, na jaką może pracować kultywator, wynosi 35 cm. Producent maszyny wyeliminował w niej punkty smarowne, dzięki czemu obsługa serwisowa kultywatora została ograniczona do minimum. W kultywatorze dostępne są trzy rodzaje wałów. Wał płaskownikowy Bar-Packer rozdrabnia glebę i może pracować w wilgotnych warunkach. Wał ceownikowy U-Packer jest dostępny w wersji pojedynczej oraz podwójnej i zapewnia dobre wyrównanie gleby. Trzeci rodzaj, Ring-Packer, intensywnie zagęszcza spulchnioną wcześniej glebę i jest przeznaczony na gleby ciężkie.

Bednar Strip-Master EN 6000

W tym przypadku nie tyle chodzi o całą maszynę, ale o jej kluczowy element. Jest to sekcja uprawowa agregatu do uprawy pasowej Bednar Strip-Master EN 6000. Jest ona zawieszona na ramie agregatu na równoległoboku. Sekcje mogą być montowane w systemie offset, dzięki czemu mogą pracować na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Nacisk redlicy na glebę można regulować hydraulicznie. Każda sekcja ma swoje własne koła kopiujące. Pomiędzy nimi znajduje się tarcza tnąca, do wyboru jest talerz prosty, falisty lub ząbkowany. Za nią znajdują się gwiazdki czyszczące, które usuwają resztki roślinne z przestrzeni, w której będzie pracować łapa uprawowa. Słupica może pracować do 35 cm głębokości, jest zabezpieczona hydraulicznie przed przeciążeniem, a siła wyzwolenia zabezpieczenia wynosi 750 kg. Za łapą można dozować nawozy mineralne. Z każdej strony łapy znajduje się talerz, który utrzymuje spulchnioną glebę wokół łapy, dzięki czemu można także ustalić szerokość uprawianego pasa gleby. Sekcję zamyka wał zagęszczający spulchnioną glebę. Tu do wyboru są wały: listwowy, łańcuchowy, gumowy lub pierścieniowy.

Mandam Gal-E

Polski producent maszyn rolniczych Mandam wprowadził do swojej oferty nowy model brony Gal oznaczony literką E. Nowa maszyna jest produkowana w trzech wersjach szerokości roboczych wynoszących 2, 2,5 oraz 3 m. Zmniejszona została odległość pomiędzy rzędami talerzy i obecnie wynosi 80 cm. W standardzie brona jest wyposażona w hydrauliczny system regulacji głębokości, który spełnia także dodatkową funkcję. Na czas transportu unosi wał brony talerzowej nad sekcję uprawową, dzięki czemu środek ciężkości maszyny znajduje się bliżej ciągnika. Wszystko po to, by mogła pracować z ciągnikami o małej mocy. Gal-E jest wyposażony w niezawodne piasty bezobsługowe firmy Mandam, znane z większych maszyn tej firmy. Średnica talerzy roboczych maszyny wynosi 56 cm. Maszyna pojawi się w ofercie firmy Mandam w roku 2022, a jej cena ma wynosić 33 000 zł netto.