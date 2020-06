Nanocząstki srebra i miedzi w nawozach

Nanotechnologia to dość nowa dziedzina nauki, wykorzystywana m.in. w medycynie czy przemyśle spożywczym. Stopniowo znajduje też zastosowanie w rolnictwie, gdzie nanocząstki metali używane są do produkcji nawozów.

Nanoczątki miedzi i srebra wykorzystywane są w produkcji nawozów i środków stymulujących wzrost roślin, ponieważ działając na poziomie komórkowym roślin wpływają na ich podstawowe procesy fizjologiczne. Coraz częściej w badaniach analizuje się ich wpływ na rozwój roślin. Udowodniono, że poprawiają one kondycję roślin, zwiększając ich odporność na niską i wysoką temperaturę, niedobór wody oraz na czynniki chorobowe i szkodniki.

Nanosrebro ma właściwości antyseptyczne, dlatego jest wykorzystywane w walce z bakteriami, grzybami, drożdżami oraz wirusami. Warto wykorzystać je również w celu zabliźnienia ran powstałych po wycięciu gałęzi. Poza tym wpływa na natlenienie komórek roślinnych oraz poprawia jakość owoców i zmniejsza straty spowodowane chorobami przechowalniczymi.

Kolejną ich funkcją jest wpływ na funkcjonowanie organelli roślin i aktywowanie podstawowych procesów fizjologicznych. Nanocząstki kształtują wigor i kondycję roślin, oraz odporność na abiotyczne i biotyczne czynniki stresu. Pomagają w uzyskaniu wysokich plonów o bardzo dobrej jakości, a jednocześnie ograniczeniu nakładów na nawozy doglebowe czy środki grzybobójcze.

W ostatnim czasie na rynek trafiła seria nawozów dolistnych Agrami, zawierających nanokoloidalne cząstki srebra i miedzi. Jak mówi Marek Różniak, producent nawozów: "Bardzo małe rozmiary cząstek nano, a jednocześnie stosunkowo duża powierzchnia względem wielkości, czyni je niezwykle aktywnymi biologicznie. Dodatkowo mają one zdolność szybkiego i łatwego wnikania nie tylko do tkanek roślin, ale również bezpośrednio do ich komórek". Producent przekonuje, że preparaty zawierające nanocząstki srebra i miedzi, są one bezpieczne dla roślin, stymulują ich rozwój i wpływają pozytywnie na wygląd owoców.

Efekty stosowania nanocząstek srebra i miedzi w nawozach dolistnych badano m.in. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy [Jaskulski D., Jaskulska I. 2020]. W pracy wykazano potencjał nawozów zawierających nanocząstki srebra i nanocząstki miedzi do ograniczania rozwoju patogenów i łagodzenia reakcji roślin na stres abiotyczny. Oceniono również ich wpływ na plonowanie pszenicy ozimej, kukurydzy i buraka cukrowego oraz regenerację winorośli po gradobiciu. Wykazano, że nanocząstki w stężeniu 10000 ppm aplikowane w formie nawozów dolistnych spowodowały wzrost plonów ziarna pszenicy ozimej i kukurydzy, oraz zawartości białka w ziarnie zbóż. Z kolei nawóz zawierający po 25 ppm nanocząstek srebra i miedzi w dawce 2 l/ha wpłynął korzystnie na plon korzeni buraka cukrowego.