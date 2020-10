Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: Młody rolnik, małe gospodarstwo i 7 lat uprawy bez pługa

Jednym z prelegentów sesji „Bez Pługa” podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie będzie pan Marcin Gryn. Rolnik prowadzi produkcję roślinną na 50 ha, a jego gospodarstwo od siedmiu lat uprawiane jest w technologii bezorkowej.

Zmiana systemu uprawy roli jest dużym wyzwaniem, wymaga niemałej odwagi, umysłu otwartego na naukę i ciągłej obserwacji tego, co dzieje się w glebie. Jednym z rolników, który według nas, ma „otwartą głowę”, nie boi się ryzyka i wyzwań, a jednocześnie świadomego rangi żyzności gleby jest Marcin Gryn, który będzie jednym z prelegentów sesji „Bez Pługa” podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2020.

Pan Marcin ma 22 lat i jest studentem 4 roku Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Mimo tak młodego wieku rolnik ma za sobą już 7-letnie doświadczenie w uprawie roli w technologii bezorkowej całopowierzchniowej. Jego gospodarstwo znajdujące się w miejscowości Sitaniec Kolonia na Zamojszczyźnie, ma powierzchnię 50 ha, a główne uprawy to pszenica, kukurydza oraz rzepak. Gleby, na których pracuje rolnik, są dość zróżnicowane od lekkich, po gliniaste i ilaste, aż po czarne ziemie i należą do II-V klasy bonitacyjnej. Rolnik zajmuje się także konstruowaniem oraz budową maszyn, które są wykorzystywane w jego gospodarstwie.

Zwolennik głębokiego spulchniania i nawożenia

Rolnik podkreśla, że w swoim gospodarstwie dba o odpowiednie spulchnienie i napowietrzenie gleb, zwracając uwagę na regulowanie stosunków wodno-powietrznych, które zapewnią roślinom optymalny rozwój. Tam, gdzie pola mają tendencję do zagęszczania, wykonuje głębokie spulchnianie za pomocą głęboszy, które nie zmieniają układu gleby i pozostawiają mulcz na powierzchni.

Młody rolnik w gospodarstwie stosuje też głęboką aplikację nawozu, dzięki czemu redukuje ich dawki. Podkreśla, że w ten sposób minimalizuje straty do atmosfery, które obserwuje się w przypadku stosowania nawozów posypowo. Poza tym wgłębna aplikacja nawozów ogranicza ich straty w wyniku erozji wodnej i spływu powierzchniowego, które mają miejsce na pagórkowatych polach.

- Uważam, że dużą zaletą uprawy bezorkowej, którą stosuję na swoich polach jest możliwość redukcji dawek nawozów mineralnych. Dużo się mówi ostatnio o problemach z suszą i reakcją roślin na mniej wody w glebie. Jednocześnie rolnicy nadal stosują te same dawki nawozów, a mimo to plony spadają. Niektórzy decydują się więc na zwiększone nawożenie, które ma wzmocnić uprawy. Pamiętajmy jednak o tym, że więcej nawozów to więcej soli w glebie, czyli wzrasta jej zasolenie, które ogranicza pobieranie składników pokarmowych. Przed rolnikami stoi więc wyzwanie, żeby zwiększyć efektywność wykorzystania nawozów poprzez odpowiednią aplikację, system uprawy, regulację pH, czy stosowanie poplonów. To wszystko się ze sobą wiąże i w ostateczności poprawia stan gleby, który jest kluczem do sukcesu w uprawie bez pługa – podsumowuje rolnik

