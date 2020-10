Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Online: Ważny płodozmian i próchnica

Znaczenie płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie to jeden z tematów, które chcemy poruszyć podczas sesji "Bez Pługa" odbywającej się w ramach Narodowych Wyzwań w Rolnictwie on-line.

Grunty orne w Polsce są w przeważającej części ubogie w próchnicę. Bowiem jak szacują badania jej średnia zawartość w naszych glebach wynosi zaledwie 1,9 proc. To bardzo niska i niepokojąca wartość, gdyż według naukowców spadek jej poziomu poniżej 3,5 proc. oznacza początek procesu pustynnienia i wskazuje, że gleby wymagają rekultywacji. Oczywiście należy pamiętać, że duża część jeśli nie większość gleb w Polsce są naturalnie ubogie w próchnicę

Tak niski poziom materii organicznej w Polsce jest spowodowany głównie brakiem zmianowania, gdyż w płodozmianach większości gospodarstw dominujące miejsce zajmują zboża. Nie pozostawiają one dużej ilości resztek pożniwnych w glebie, a dodatkowo duża część rolników sprzedaje słomę pozostałą po zbiorze zbóż. Przyczynia się to w jeszcze większym stopniu do degradacji gleby. Drugim problemem mającym wpływ na degradację próchnicy jest intensywna uprawa gleby, podczas której część próchnicy "spala się" i jest bezpowrotnie tracona. Warto pamiętać, że degradacja próchnicy przebiega dużo szybciej niż jej powstawanie.

Każdy 1 proc. próchnicy w glebie jest w stanie zmagazynować około 150 000 litrów wody, co pozwala przetrwać roślinom dłuższy okres suszy. Gleba z większą ilością materii organicznej stwarza także lepsze warunki do życia organizmom glebowym. Z kolei ich działalność w glebie przyczynia się do polepszenia dostępności składników pokarmowych dla roślin.

Co można zrobić by zwiększyć poziom materii organicznej, a tym samym próchnicy w glebie? Pierwszym i najprostszym sposobem jest pozostawianie słomy pozostałej po zbiorze na polu - ten prosty zabieg pozwala poprawić ilość materii organicznej w glebie. W idealnym świecie należałoby po prostu tak ułożyć płodozmian, by jego bilans był na plus. Jednak tak się składa, że rośliny najbardziej go poprawiające, czyli motylkowe i strączkowe, nie są zbyt dochodowe - szczególnie w gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej, przez co uprawia je mała ilość rolników. Pewnym rozwiązaniem może być także stosowanie poplonów i międzyplonów wysiewanych na tzw. "zielony nawóz".

Do poprawy bilansu materii organicznej przyczynia się także sposób uprawy. Tu badania wskazują jednoznacznie, że najlepsza pod tym względem jest uprawa konserwująca. Do jej najważniejszych zasad należą: zmniejszenie intensywności uprawy gleby, jak najdłuższe okrycie powierzchni gleby resztkami roślinnymi w ciągu całego roku oraz wspomniany już prawidłowy płodozmian.

Wykład dotyczący "Znaczenia płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie" przedstawi w czwartek, 29.20.2020, godz. 9.40-10.05. - Pan Piotr Zdziarski, rolnik gospodarujący w miejscowości Łabiszyn Wieś.

Podczas wykładu zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

- Znaczenie materii organicznej oraz sposoby podniesienia jej ilości w glebie

- Wpływu sposobu uprawy, zmianowania oraz międzyplonów na zawartość próchnicy w glebie.

- Wpływ płodozmianu na zawartość materii organicznej w glebie

Zachęcamy Was do zadawania pytań do panelu - możecie je zgłaszać, klikając "Zadaj pytanie" w zakładce agenda.

O Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie Online

Przed nami nowa odsłona „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie”, które odbędą się w dniach 28-29 października 2020 r. W tym bezprecedensowym roku cały świat zmaga się z ograniczeniami, jakie dyktuje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Dlatego i my zmieniamy dotychczasową formułę na bezpieczniejszą, w trybie zdalnym, proponując równie ciekawy i bogaty program oraz mając nadzieję, że uda nam się w tej formie dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców, przekazując szereg praktycznych informacji z różnych gałęzi rolnictwa.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy transmitowane będą ze studia telewizyjnego. Można je będzie śledzić na żywo na stronie www.narodowe-wyzwania.farmer.pl oraz w serwisie farmer.pl. Zachęcamy też do aktywnego udziału, czyli komentowania, wymiany poglądów i zadawania pytań.

Agenda, zadaj pytania do prelegentów



Rejestracja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie