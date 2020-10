Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine: Znaczenie płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie.

Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine jednym z prelegentów w sesji "Bez Pługa", będzie Pan Piotr Zdziarski. W swoim wykładzie omówi on bardzo ważny, jednak niedoceniany przez wielu rolników temat "Znaczenie płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie".

Pan Piotr Zdziarski prowadzi wraz z żoną, dziećmi i rodzicami gospodarstwo o powierzchni 150 ha. Znajduje się ono w miejscowości Łabiszyn-Wieś położonej w woj. kujawsko-pomorskim. Od roku 2000 gospodarstwo rolnika posiada certyfikat ekologiczny. Jak na prawdziwe gospodarstwo ekologiczne przystało, prowadzona jest w nim także produkcja zwierzęca. Na łąkach wypasa się 150 szt. bydła mieszańców ras Hereford oraz Limusiene, poza tym rolnik hoduje także 300 szt. trzody chlewnej oraz 1500 brojlerów. Powierzchnia gospodarstwa liczy 150 ha, z czego 105 ha zajmują grunty orne, 30 ha trwałe użytki zielone, a 15 ha pastwiska. Połowę gruntów ornych zajmują wieloletnie użytki zielone w postaci lucern oraz traw. Na pozostałym areale rolnik uprawia zboża, mieszanki zbożowo-strączkowe oraz kukurydzę na kiszonkę. Grunty w gospodarstwie są mozaikowate i część z nich to gleby bardzo lekkie i piaszczyste.

Piotr Zdziarski stosuje w swoim gospodarstwie mieszaną metodę uprawy, to znaczy, że używa zarówno pługa jak i metod bezorkowych, jeśli warunki na to pozwalają. Jak sam mówi, w ekologii czasem jedyną metodą walki z chwastami jest głęboka orka. Jednak, jak podkreśla, jeśli podczas walki z perzem uprawia się kilkukrotnie glebę różnego rodzaju kultywatorami, to jest ona wystarczająco przygotowana do siewu bez użycia pługa.

Kilka lat temu rolnik zaczął dzielić się swoją wiedzą na temat rolnictwa ekologicznego za pośrednictwem kanału "Ksawery z gospodarstwa" na serwisie Youtube. W prowadzeniu kanału pomaga mu syn Ksawery. Jak podkreśla Pan Piotr, do założenia kanału skłoniła go duża ilość nieprawdziwych informacji na temat ekologicznego sposobu prowadzenia gospodarstwa. W swoich filmach pokazuje, że można to robić nowocześnie i profesjonalnie.

Podczas swego wykładu rolnik postara się pokazać, jak ważną rolę w gospodarstwie spełniają poplony, materia organiczna i próchnica. Jak my -rolnicy - możemy o nią dbać niezależnie od tego, w jakiej technologii prowadzimy swoje uprawy.

Na wykład "Znaczenie płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie", który poprowadzi Piotr Zdziarski zapraszamy w czwartek, 29.10.2020. godz. 9.40 - 10.05.

Zachęcamy Was do zadawania pytań do panelu - możecie je zgłaszać, klikając "Zadaj pytanie" w zakładce agenda - będziemy na nie odpowiadać na łamach www.bezpługa.pl

Gospodarstwo pana Piotra Zdziarskiego będziemy chcieli przybliżyć w jednym z najbliższych wydań miesięcznika Farmer w dziale Bez Pługa.



Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy najnowszej edycji NWwR będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl. Dzięki rejestracji, każdy uczestnik otrzyma Pakiet Online, który obejmuje: dostęp do transmisji live wydarzenia Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine (28-29 października 2020 r.), dostęp do czatu z możliwością komentowania (28-29 października 2020 r.), dostęp do rozszerzonej wersji komunikatora (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości od uczestników wydarzenia).

