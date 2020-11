Niemcy: Doświadczenia dot. życia glebowego w uprawie bez pługa i glifosatu

W Niemczech realizowany jest projekt EIP Agri, w którym sprawdzane jest, czy uprawa konserwująca może być prowadzona bez stosowania glifosatu.

Inteligentna kontrola chwastów - Opracowanie innowacyjnych strategii uprawy w celu uniknięcia glifosatu w uprawach bezorkowych (SUNK) - tak nazywa się nowy projekt EIP Agri, który jest wdrażany w Dolnej Saksonii przez GKB e.V. (Towarzystwo Ochrony Gleby).

W projekcie analizowane są alternatywne rozwiązania dla stosowania glifosatu w uprawach bezorkowych. Badania prowadzone są w dwóch gospodarstwach, należących do Burkharda Fromme i Holger Bese z Königslutter, którzy od lat realizują uprawę bez pługa. Projekt zaczął się wiosną 2019 roku od siewu kukurydzy. W br. wysiano jęczmień jary, a po zbiorach wysiano mieszankę międzyplonową. W październiku zasiano w siewie bezpośrednim z pomocą siewnika SLY Boss pszenicę ozimą.

Różne sposoby na walkę z chwastami

W celu zwalczania chwastów były wykorzystywane cztery metody: mechaniczna, biologiczna, przy użyciu prądu oraz glifosat. W metodzie biologicznej, przetestowanej rok temu, wysiewano wsiewki międzyplonowe w kukurydzę, które pozwalały tłumić niechciane rośliny. W niszczeniu przy użyciu prądu wykorzystano urządzenie Zasso XPower, które wytwarza wysokie napięcie niszczące rośliny, ale nie wywołuje negatywnych zmian w glebie.

W walce mechanicznej wykorzystano trzy różne maszyny: kompaktową bronę talerzową Crosscutter firmy Väderstad, płaski kultywator Kerner's Corona i kultywator Köckerling's Allrounder. Jedna z powierzchni kontrolnych została dodatkowo poddana działaniu glifosatu.

Analiza życia glebowego

W projekcie sprawdzany jest wpływ uprawy na życie glebowe. Na polach badawczych rejestruje się liczebność dżdżownic i występowanie grzybów mikoryzowych. Na obu powierzchniach doświadczalnych odpowiednio 20 i 10 proc. korzeni miało strzępki mikoryzowe. Carolin Schneider z Instytutu Kultury Roślin, który bada zjawisko mikoryzy w tym projekcie, zauważyła, że na regularnie oranych polach często nie występują aktywne mikoryze, natomiast niektóre bezorkowe gospodarstwa ekologiczne osiągają nawet 30 proc. aktywność. Największą liczbę symbioz grzybowych zaobserwowano na stale zazielenianej działce: tutaj prawie 30 proc. roślin weszło w symbiozę z grzybami. Liczba dżdżownic nie została jeszcze podana, ale wcześniejsze analizy wskazują, że dostępność pożywienia w postaci resztek roślinnych jest dla nich ważniejsza niż sposób uprawa gleby, zatem na polach w siewie bezpośrednim powinno być ich najwięcej. Na polach, gdzie zastosowano prąd do zwalczania chwastów, nie zaobserwowano mniejszej aktywności dżdżownic, czy grzybów mikoryzowych. Jednak ten wariant był najdroższy i wynosił od 150 do 170 euro za hektar, a mimo to nie pozwalał pozbyć się wszystkich chwastów z pola.

Projekt EPI Agri będzie realizowany do 2023 r. Poszczególne części tego projektu można oglądać na kanale YT GKB e.V.