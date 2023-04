NoTiller Multi 3000 po raz pierwszy na targach

Swoją premierę na targach Agrotech miał agregat Multi 3000 polskiej firmy NoTiller. Maszyna ta pozwala na jednoczesną uprawę, aplikację nawozu oraz siew zbóż i rzepaku. Można ją także zagregować z siewnikiem punktowym.

Agregat do uprawy pasowej Multi 3000 występuje w szerokościach roboczych 3 i 4 m. W obu przypadkach jest to maszyna sztywna. Do pracy, jak deklaruje jej twórca, potrzeba ciągnika o mocy minimum 150 KM, jednak jeśli pola w gospodarstwie nie są płaskie to znacznie lepszy do tego celu będzie ciągnik 200 KM.

Warto podkreślić, że prezentowana na targach maszyna nie jest prototypem, ale dojrzałą konstrukcją obecną na rynku od ponad dwóch lat. Kilkadziesiąt egzemplarzy pracuje już u rolników w różnych częściach Polski.

Wszystko w jednym przejeździe

Multi 3000 jest maszyną półzawieszaną. Jej zbiornik ma pojemność 2800 litrów i jest podzielony na dwie równe komory. Aparaty wysiewające pochodzą z systemu Accord, a dozowany materiał jest transportowany do redlic pneumatycznie. Maszyna jest monitorowana elektronicznie.

Cały agregat składa się z kilku sekcji. Pierwszą są zawieszone wahliwie talerze faliste, które rozcinają glebę przed redlicą. Za nimi znajdują się redlice spulchniające umieszczone w dwóch rzędach. Są tak wyprofilowane, by głęboko spulchniać glebę, ale jej nie mieszać. Są zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą hydrauliki. Siłę wyzwolenia można ustawić na 800 kg/ząb. Głębokość ich pracy wynosi 32 cm. Za nimi można aplikować nawóz. Za sekcją uprawową znajduje się wał oponowy w offsecie i TUZ maszyny o udźwigu 3,5 t.

Możliwość zawieszenia siewnika punktowego

Do wysiewu zbóż i rzepaku można stosować przeznaczoną do tego celu przystawkę wysiewającą. Przy zbożach nasiona wysiewane są w pasach o szerokości 26 cm, odstęp pomiędzy pasami wynosi 17 cm. Przy siewie rzepaku pas siewny ma szerokość 10 cm. Każda sekcja jest zawieszona na równoległoboku. Za sekcjami znajdują się koła dociskające gumowe lub stalowe strunowe. Całość zamyka zagarniacz, który ma za zadanie wyrównać powierzchnię gleby.

Dla siewu punktowego można zdjąć przystawkę i zawiesić na TUZ maszyny dowolny siewnik punktowy.

Jakie perspektywy dla rozwoju uprawy pasowej widzi konstruktor maszyny - zobaczcie i posłuchajcie na filmie.