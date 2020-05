Nowa redlica do płytkiej uprawy

Horsch wprowadził do oferty nową wersję redlicy TerraCut, która umożliwia płytkie podcięcie gleby na całej szerokości roboczej kultywatora.

Nowa redlica TerraCut zapewnia pełne podcięcie gleby i jednocześnie bardzo słabe mieszanie podciętych roślin z glebą. Takie działanie jest pożądane, kiedy zabieg uprawowy ma zniszczyć jak najwięcej chwastów oraz pozostawić okrywę składającą się z resztek pożniwnych na powierzchni gleby. Redlica powinna się więc sprawdzić podczas niszczenia poplonów lub chwastów na ścierniskach. Maksymalna głębokość pracy redlicy producent określił na 8 cm.

Redlicę TerraCut można montować na wszystkich uchwytach TerraGrip stosowanych w kultywatorach, Terrano lub Tiger, a także w agregatach Fokus. Lemiesz redlicy ma szerokość 40 cm co gwarantuje pełne podcięcie ścierniska ( podziałka zębów stosowana w kultywatorach Horsch zwykle wynosi bowiem od 30 do 35 cm). Redlicę montuje się z tyłu uchwytu TerraGrip, tymi samymi śrubami, których używa się do montażu dłuta. Aby ułatwić montaż w redlicy został wycięty otwór, dzięki któremu jest łatwy dostęp do nakrętki dolnej śruby mocującej. Do poprawnego działania redlicę trzeba agregować z dłutem typu LD lub LD+, które pracują troszkę głębiej niż cała redlica TerraCut. Ich zadaniem jest chronić redlicę przed uszkodzeniem. Powierzchnie tnące redlicy zostały wzmocnione płytkami z węglika wolframu. Jak zapewnia producent redlica zachowuje swój kształt przez cały okres użytkowania.