Nowe maszyny od Krukowiaka

Firma Krukowiak pracuje nad nowymi maszynami pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemię koronawirusa.

Firma prowadzi obecnie testy nad dwoma maszynami do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawach roślin. Jedną z maszyn nad którą pracuje firma Krukowiak jest brona chwastownik, a drugą pielnik do zwalczania chwastów w uprawach międzyrzędowych.

Wszystkie prace konstrukcyjne nad chwastownikiem zostały już zakończone. Obecnie trwają intensywne testy polowe maszyny. Szerokość robocza testowanego egzemplarza wynosi 15 m.

Brona składa się hydraulicznie do szerokości transportowej mniejszej niż 3 m. Elementami roboczymi są sprężyste palce rozstawione w 6 rzędach ich rozstaw wynosi około 7 cm. Kąt ich natarcia można regulować hydraulicznie z kabiny ciągnika. Dla zapewnienia kopiowanie terenu maszyna jest wyposażona w koła podporowo-kopiujące umieszczone z tyłu i na skrzydłach bocznych maszyny. Oczywiście brona chwastownik będzie również dostępna w węższych szerokościach roboczych.

Pielnik

Jeśli chodzi o pielnik to trwają końcowe prace związane z montażem na maszynie systemów sterowania. Do tego celu zostanie wykorzystane kamera, która potrafi wykryć poszczególne rzędy rośliny uprawnej. W pielniku zostanie także wykorzystany system automatycznego podnoszenia sekcji roboczych do pracy na klinach i na uwrociach. Testowa maszyna to wersja 12 rzędowa.

Za odchwaszczanie odpowiadają w niej sprężyste redliczki wyposażone w szerokie gęsiostópki, za nimi natomiast znajdują się sprężyste palce wyciągające rośliny na powierzchnię gleby. Każdą sekcję można również wyposażyć w osłony zabezpieczające rośliny przed zasypaniem. Rozstaw rzędów oraz ilość elementów roboczych można regulować