Nowe wąskie nakładki do kultywatorów Väderstad

Maraton to nazwa rodziny utwardzanych nakładek uprawowych Väderstad. Szwedzki producent maszyn wprowadza do oferty rozwiązanie Marathon 15/25, które zagwarantuje utrzymanie zadanej głębokości roboczej nawet na ciężkiej, gliniastej glebie.

Marathon to wzmocnione nakładki, które w porównaniu do standardowych mają zwiększoną żywotność nawet do 10 razy. Pod koniec 2018 r. Väderstad wprowadziła na rynek szersze nakładki Marathon 25/35, przeznaczone do kultywatorów zębowych NZ Aggressive 500-1000 i NZ Mounted 500. Od czerwca 2020 r. firma wchodzi z ofertą nakładek Marathon 15/25, dzięki którym agregaty Väderstad będą posiadały kompletną gamą nakładek.

Nowe nakładki mają możliwość regulacji na głębokość i każda może być indywidualnie ustawiona w pięciu różnych pozycjach. Posiadają wąskie zakończenie o szerokości zaledwie 15 milimetrów i spiczasty kształt, dzięki czemu utrzymują głębokość roboczą nawet w ekstremalnie trudnych warunkach glebowych w ciężkiej glinie. Dodatkowo, końcówki nakładek wykonane są z węglika wolframu, jednego z najtwardszych materiałów jakie istnieją. Dłuższa żywotność nakładek sprawia, że często nie trzeba zmieniać ich przez cały sezon.

Magnus Samuelsson, Concept Developer w Väderstad komentuje: "Nie dajcie się zwieść mniejszym rozmiarom, to bardzo solidna nakładka uprawowa. (...) Ma jeszcze większą zdolność penetracji gleby w stosunku do Marathon 25/35” . I dodaje: "Maszyna z Väderstad wyposażona w nakładki Marathon gwarantuje utrzymanie głębokości roboczej przez długi czas. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zachowanie właściwej głębokości roboczej ma bezpośredni wpływ na wyniki siewu, a tym samym na wschody. Przy głębokości roboczej wynoszącej cztery centymetry, każde centymetrowe odchylenie ma wpływ na wydajność. Dlatego nie lekceważmy tego zagadnienia".