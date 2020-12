Nowe zęby do kultywatora Bednar Terraland

Podejście rolników do uprawy cały czas ewoluuje, ich potrzeby zmieniają się w zależności od przebiegu pogody. Naprzeciw nim wychodzi firma Bednar, która wprowadziła właśnie nowy rodzaj zębów do swojej sztandarowej maszyny Terraland TN.

Pługi dłutowe Terraland TN to maszyny zawieszanie przeznaczone do głębokiego spulchniania gleby. Są dostępne w wersji zawieszanej i występują w dwóch szerokościach roboczych 3 i 4 m. Wyróżnia je prosta i solidna konstrukcja. Prześwit pod ramą wynosi 86 cm, tyle samo wynosi odległość pomiędzy rzędami zębów. Maszyna standardowo jest wyposażona w zęby Active-Mix, które mieszają glebę i intensywnie ją spulchniają do 65 cm.

Jak mówi Ing. Jan Bednář, dyrektor biznesowy BEDNAR - Pługi dłutowe TERRALAND są bardzo popularne, ale ostatnio widzieliśmy, że aktywne zęby mogą być zbyt agresywne w niektórych warunkach glebowych z powodu suszy. Tak mówi nam wielu rolników. Chcą dogłębnie uprawiać glebę, ich doświadczenie jest świetne, ale latem, kiedy jest sucho, uprawa musi być nieco bardziej rozważna. Dlatego opracowaliśmy nowe zęby ZERO-MIX. Ząb ZERO-MIX jest przeznaczony do stosowania z zawieszanym pługiem dłutowym TERRALAND TN. Całą operację należy zakończyć utwardzeniem gruntu za pomocą ciężkiego stalowego Cutpacka, aby utrzymać jak najwięcej wilgoci w glebie. Zęby ZERO-MIX można łatwo zamienić na zęby ACTIVE-MIX, nawet podczas pracy maszyny. Tylne kolczaste rolki można również łatwo wymienić na ciężki Cutpack.

Nowy ząb Zero-Mix ma szerokość 6 cm, można je doposażyć w skrzydełka o szerokości 25 cm. Ząb pracuje do 65 cm głębokości. W opcji dostępna jest także kula drenarska, można także pracować bez skrzydełek bocznych. Wszystkie elementy nowego zęba Zero-Mix są tak ustawione, że tylko nieznacznie unoszą glebę i ją spulchniają, natomiast niemal wcale jej nie mieszają. Podczas ich pracy nieurodzajna gleba z głębszych warstw nie jest wynoszona na powierzchnię. Doskonale niszczą wszelkie zagęszczenia i napowietrzają glebę, nie powodując przy tym nadmiernych strat wilgoci. Terraland wyposażony w zęby Zero-Mix powinien być wyposażony w ciężki stalowy wał Cutpack mający na celu zagęszczenie powierzchni gleby po uprawie. Nowe zęby Zero-Mix będzie można zamontować także do starszych wersji kultywatorów Terraland.

