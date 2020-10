Nowy agregat przedsiewny Maratona

Włoska firma Alpego oferuje rolnikom szereg maszyn zarówno do uprawy głębokiej, jak i przedsiewnej. Ostatnio wprowadziła do swej oferty nowy agregat talerzowy do uprawy przedsiewnej.

Maszyna o której mowa to brona talerzowa Maratona MK. Jej elementami roboczymi są karbowane dyski o średnicy 46 cm, które umożliwiają dobre przygotowanie gleby do siewu. Dyski są rozmieszczone w dwóch rzędach. Nowy agregat producent nazywa alternatywą dla brony wirnikowej i podkreśla, że umożliwia on pracę z dużo większą szybkością, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracy. Pozwala także na płytką pożniwną uprawę ścierniska, czego nie może zaoferować brona wirnikowa. Świetnie nadaje się także do siewu w mulcz (po doposażeniu w belkę wysiewającą). Maratona MK jest dostępna w trzech szerokościach roboczych 4, 5 oraz 6 metrów. Na czas transportu jest oczywiście składana hydraulicznie, a do pracy potrzebuje ciągnika o mocy od 150 KM.

Maratona MK ma wszelkie punkty mocowania znormalizowane znormalizowane z serią bron wirnikowych Alpego DK. Jest także wyposażona w system Quick Link (szybkie podłączanie przewodów hydraulicznych i elektrycznych), co umożliwia szybkie podpięcie belek wysiewających, które także oferuje Alpego. Aby stworzyć pełny agregat uprawowo-siewny maszynę można zagregować z przednimi zbiornikami serii AS-Pro oraz AS-Max