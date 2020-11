Nowy lżejszy wał

Przygotowanie gleby do siewu czasami sprawia wiele trudności. Spore znaczenie mają poszczególne elementy maszyny, którą pracujemy. Jednym z ważniejszych elementów jest wał, a jeśli chodzi o wały to specjalistą w ich budowie jest firma Otico.

Ta francuska firma to znany w rolniczym świecie specjalista od wałów i kółek dociskowych. Niedawno swoją ofertę uzupełniła o nowy rodzaj wału Roll X. Należy on do rodziny wałów gumowych Farmflex. Nowy wał ma średnicę 593 mm i składa się z gumowych karbowanych kółek. Pomiędzy nimi znajdują się polimerowe przekładki dzięki czemu nowy wał jest 15% lżejszy od swoich poprzedników. Należy przy tym podkreślić, że lżejsza waga nie oznacza gorszej konsolidacji gleby, ten parametr pozostaje na niezmienionym poziomie. Dzięki swojej budowie wał Roll X powinien sprawdzić się także podczas pracy w warunkach wyższego uwilgotnienia gleby, gdyż dobrze się oczyszcza. Natomiast w warunkach suchych wilgoć będzie zatrzymywana w obszarach zagęszczonych przez gumowe opony. Są one rozmieszczone na wale co 125 mm. Wał sprawdzi się także podczas pracy na polach z dużą ilością resztek pożniwnych.

Wał będzie dostępny w szerokościach od 1 do 4,5 m, opcjonalnie będzie go można zakupić także z ramą montażową wyposażoną w skrobaki. Ułatwi to jego montaż w już istniejących maszynach. Wał będzie również dostępny jako opcja wyposażenia w nowych maszynach czołowych producentów agregatów uprawowych oraz uprawowo-siewnych.