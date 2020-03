Nowy model motyki obrotowej Imants

Pochodząca z Niderlandów firma Imants znana jest z produkcji motyk obrotowych. Niedawno zaprezentowała nowy model motyki EcoMix.

Nowy model EcoMix uzupełnia gamę urządzeń produkowanych przez firmę Imants. Moc z WOM ciągnika jest przekazywana na główną przekładnię znajdująca się na środku maszyny, która przekazuje ją na obie strony maszyny. Tam poprzez przekładnie jest ona przekazywana na jeden poziomy wał, napędzany jednocześnie z lewej i z prawej strony maszyny.

Na wale, będącym sercem maszyny są umieszczone słupice. Są one skupione w "gwiazdy" o czterech lub sześciu ramionach. Poszczególne rodzaje "gwiazd" są umieszczone na wale naprzemiennie. Na końcach słupic są umieszczone nakładki robocze, które wyrywają kawałki gleby. Słupice są umieszczone naprzemiennie, co zapewnia podcięcie gleby na całej szerokości roboczej. Za motyką znajduje się wał, który służy do ustalania głębokości roboczej.

Producent oferuje szeroką gamę wałów (między innymi pierścieniowe, rurowe, spiralne). Na motyce można również nabudować siewnik poplonów lub szynę wysiewającą. Umożliwia to siew poplonów lub zbóż w jednym przejeździe.

Motyka EcoMix jest dostępna tylko w szerokości roboczej 3m. Może być agregowana z produkowanym przez Imantsa głęboszem Culter, który spulchnia glebę do 60 cm. Minimalna moc potrzebna do pracy motyki solo wynosi 90 KM. Maszyna może pracować od 10 do 20 cm głębokości.

Dzięki swojej konstrukcji motyka obrotowa podczas uprawy nie niszczy struktury gleby. Wirujące elementy doskonale mieszają resztki organiczne z glebą i doskonale sprawdzają się także podczas pracy na polach pokrytych poplonem lub z dużą ilością resztek pożniwnych. Maszyna nadaje się do wykonania uprawy i siewu w jednym przejeździe. Sprawdza się także podczas pracy w warunkach wysokiej wilgotności gleby.