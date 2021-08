Nowy siewnik poplonów w ofercie Unii

W ofercie polskiego producenta maszyn rolniczych firmy Unia pojawił się penumatyczny siewnik poplonów Unia FP.

Nowe siewniki poplonów Unia FP będą dostępne w dwóch wersjach, różniących się pojemnością zbiornika na nasiona. Mniejszy ma pojemność 250 litrów, większy 550 litrów. Oba warianty będą wyposażone w elektryczny napęd wentylatora. Dzięki zastosowaniu elektrycznie napędzanego wałka dozującego, siewnik osiąga duża precyzję wysiewu nasion. Siewnik jest wyposażony w osiem wyjść. Nasiona są transportowane dzięki strumieniowi powietrza poprzez przewody siewne do ośmiu płytek rozpraszających, co umożliwia wysiew nasion na szerokość do 6 metrów. W wyposażeniu standardowym siewniki będą wyposażone w dwa wałki wysiewające - jeden do nasion drobnonasiennych, drugi grubonasiennych. Siewniki są przystosowane do wysiewu wszystkich rodzajów nasion. W standardzie jest również worek do próby kręconej oraz waga.

Sterowanie pod kontrolą

W standardzie za obsługę siewnika FP odpowiada sterownik Starter FP. W wyposażeniu opcjonalnym można zakupić sterownik Pilot FP, który może pobierać prędkość z czujnika umocowanego przy kole ciągnika, czujnika GPS lub poprzez przewód 7-pinowy prosto z ciągnika. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie dawki wysiewu do prędkości jazdy oraz sterowanie załączaniem i wyłączaniem siewu na uwrociach.

Dużym atutem siewników pneumatycznych FP są dedykowane elementy montażowe do większości maszyn uprawowych oferowanych przez Unię.