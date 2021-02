Nowy siewnik z firmy Duro-France

Francuska firma Duro-France produkująca maszyny do uprawy pasowej i siewu rzutowego uzupełnia swoją ofertę o nowy siewnik zębowy Evo.

Duro-France to firma znana polskim rolnikom głównie z agregatów do siewu pasowego oraz brony łopatkowej Compil. W roku 2021 wprowadza ona do swojej oferty zawieszany siewnik zębowy Evo. Początkowo będzie on oferowany jako maszyna w serii próbnej, która pozwoli zebrać uwagi użytkowników dotyczące jej użytkowania.

W chwili obecnej siewnik jest dostępny w dwóch wersjach jako Evo 600.20 oraz Evo 800.20. Pierwszy człon oznaczenia cyfrowego informuje o szerokości siewnika odpowiednio 6 i 8 m. Natomiast cyfra po kropce oznacza rozstaw rzędów w maszynie. W kolejnych latach do produkcji będę wprowadzane siewniki o innych szerokościach roboczych oraz rozstawach rzędów.

W siewniku Duro-France Evo zastosowano 30 zębów sprężystych typu "pigtail", które są rozłożone w czterech rzędach. Zęby zostały zaprojektowane przez inżynierów tak by końcówka spulchniająca glebę pracowała prostopadle do jej powierzchni. Za spulchnianie gleby i otwieranie bruzdy siewnej jest odpowiedzialna specjalnie zaprojektowana redlica. Jej część pracująca w glebie ma szerokość zaledwie 1,5 cm i jest pokryta węglikiem w celu zwiększenia jej wytrzymałości. Podczas pracy ząb oczyszcza bruzdę siewna z nadmiaru resztek organicznych utrudniających wschody.

Nasiona mogą być dozowane z dowolnego zbiornika przedniego, na siewniku zamontowana jest rura karbowana wraz z głowicą rozdzielającą. Przewody nasienne doprowadzają nasiona do redlicy umieszczonej za każdym zębem, gdzie są odkładane do bruzdy siewnej. Za sekcją wysiewającą jest umieszczony wał gumowy Farmflex o średnicy 39 cm, który ma za zadanie zamykać bruzdę siewną i konsolidować powierzchnię gleby. Dla lepszej kontroli głębokości siewu z przodu maszyny zamontowane są dwa koła kopiujące. Natomiast w przypadku pracy w mokrych warunkach producent zaleca wymianę wału Farmflex na koła kopiujące montowane w jego miejsce. Za kołami umieszczone są wtedy łańcuchy zgarniające, które mają za zadanie przykryć nasiona odłożone w glebie.

