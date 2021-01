Nowy spulchniacz z firmy Agro-Masz

Firma Agro-Masz jeden z czołowych polskich producentów maszyn rolniczych zaprezentował niedawno ciekawą koncepcję jednorzędowego spulchniacza.

Nowy produkt nosi nazwę Duro-Light i jest dostępny jako maszyna o szerokości roboczej wynoszącej 3 m. Maszyna jest wyposażona w jeden rząd zębów w którym znajduje się pięć zębów spulchniających. Rozstaw elementów roboczych wynosi 62 cm. Natomiast prześwit pod ramą 85 cm. Aby maszyna nie ulegała zapychaniu zęby nie są umieszczone w jednej linii, tylko w tzw. offsecie względem siebie co poprawia przepływ resztek pomiędzy nimi. Na zębach można montować dłuta i odkładnice o szerokości 8 cm oraz dodatkowe podcinacze boczne. Jeśli zajdzie potrzeba można także zamontować wąskie nakładki o szerokości 4 cm. Maszyna może pracować do głębokości 15 cm z podcinaczami oraz do 25 cm gdy się je zdemontuje. Każdy ząb jest zabezpieczony przez podwójną sprężynę, która odchyla grządziel w przypadku natrafienia na kamień.

Agro-Masz Duro-Light może pracować solo, ale po wyposażeniu w hydropak (kategorii 2 lub 3) maszynę można agregować zarówno z agregatami zawieszanymi, jak i przyczepianymi. Ramiona hydropaku są unoszone hydraulicznie. Takie połączenie umożliwia wykonanie w jednym przejeździe zarówno głębokiego spulchniania jak i dodatkowej uprawy lub tez uprawy i siewu. Głęboka uprawa poprawia podsiąkanie wody oraz stosunki wodno- powietrzne w glebie. Usuwa również niepożądane zagęszczenie gleby. Zagregowanie spulchniacza Duro-Light z innymi maszynami pozwala na stworzenie prostego agregatu do uprawy pasowej. Jak podaje producent zapotrzebowanie na moc spulchniacza zależy od głębokości pracy, rodzaju gleby oraz ukształtowania terenu i wynosi od 100 do 200 KM. Przy agregowaniu z narzędziami zawieszanymi należy pamiętać o zwiększonym zapotrzebowaniu zestawu na udźwig ciągnika, gdyż środek ciężkości takiego zestawu znajduje jest mocniej przesunięty do tyłu.

Jak się nam udało dowiedzieć cena spulchniacza wynosi około 10 000 zł netto.

