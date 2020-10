NWwR OnLine: Dlaczego kultywator?

Rolnicy, którzy zaczynają w swoich gospodarstwach wprowadzić uprawę bezorkową często decydują się na zastąpienie pługa - kultywatorem. Dzieje się tak, ponieważ jest to uniwersalna maszyna, która sprawdza się w każdych warunkach.

Podczas internetowej edycji Narodowych Spotkań w Rolnictwie Pan Wojciech Mantaj z firmy Pöttinger Polska zaprezentował ofertę firmy w zakresie kultywatorów. Obecnie obejmuje ona w tym segmencie maszyn dwa rodzaje maszyn. Rodzina modeli Syncro to maszyny zawieszane występujące w wersji dwu lub trzy belkowej, o szerokościach od 3 do 6 metrów. Natomiast model Terria, obejmuje kultywatory o szerokości od 4 do 6 metrów. Są to maszyny przyczepiane i mogą występować w wersji trzy- lub czterobelkowej.

Dzięki szerokiemu wyborowi elementów roboczych wszystkie kultywatory oferowane przez Pöttingera mogą pracować zarówno płytko wystarczy do szerokiego dłuta założyć skrzydełka boczne. Jeśli używamy dłuta, wtedy możemy intensywnie mieszać glebę. Do tych opcji niedawno dołączyło wąskie dłuto (4 cm szerokości) do głębokiej (35cm). Można je zastosować we wszystkich dotąd wyprodukowanych kultywatorach Syncro.

We wszystkich rodzajach kultywatorów oferowanych przez Pöttingera istnieje możliwość regulacji kąta natarcia zęba poprzez odpowiednie ustawienie grządzieli. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ustawić elementy robocze w zależności od potrzeb. Możliwe jest płytkie podcinanie lub po przestawieniu kąta natarcia elementów roboczych może być bardziej agresywny, co sprzyja bardziej intensywnemu mieszaniu gleby.

Pozytywny wpływ na strukturę gleby

- Kultywator miesza glebę ale jej nie odwraca. Jeśli trzeba możemy pracować bez skrzydełek bocznych, dzięki czemu nie podrywamy gleby na całej szerokości roboczej, dzięki czemu nie niszczymy jej struktury. Jednocześnie uprawa kultywatorem dobrze napowietrza głębsze warstwy gleby. - podkreślił pan Wojciech Mantaj

Nowość w ofercie Terria

Całkiem niedawno w ofercie austriackiego producenta maszyn pojawiły się przyczepiane kultywatory Terria. Maszyny mogą występować w wersji trzy-lub czterobelkowej. Posiadają hydraulicznie regulowany system zmiany głębokości roboczej oraz trzy rodzaje wałów do wyboru: gumowy, tnący wał Packera oraz tandemowy Conoroll.