NWwR OnLine: Pełna wersja wykładu Piotra Zdziarskiego na temat znaczenia próchnicy w glebie

Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie swój wykład nt.: "Znaczenie płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie" zaprezentował Piotr Zdziarski, który swoje gospodarstwo prowadzi w systemie ekologicznym.

Pan Piotr jest rolnikiem praktykiem i zechciał podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat znaczenia próchnicy i sposobów dbania o to by jej poziom w glebie nie spadał. Podkreślił, że im wyższy poziom zawartości próchnicy na glebach lekkich tym więcej wody jest w stanie zmagazynować gleba. Natomiast gleby ciężkie z większą zawartością próchnicy są lżejsze w uprawie. Jak zasygnalizował rolnik poziom zawartości próchnicy w polskich glebach z roku na rok spada, co przyczynia się do stepowienia całego obszaru kraju.

Na potrzeby NWwR OnLine musieliśmy skrócić wykład Pana Piotra. Poniżej publikujemy jego pełną wersję. Zachęcamy do oglądania, komentowania, zadawania pytań i przede wszystkim do dbania o poziom próchnicy w waszych gospodarstwach.