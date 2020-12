NWwR OnLine: Zdegradowaliśmy gleby, musimy odtworzyć ich naturalną żyzność

W jaki sposób rolnik może zadbać o ochronę gatunków i siedlisk? Co zrobić, żeby powstrzymać zanik bioróżnorodności? Jak zadbać o glebę i powstrzymać jej degradację? Na te pytania odpowiada Tomasz Zdziebkowski, prezes Grupy Top Farms.

Tomasz Zdziebkowski, prezes Grupy Top Farms, był uczestnikiem debaty „Zielony Ład w praktyce” podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine, która odbyła się 28.10.2020 r.

Pana Prezesa spytaliśmy m.in. w jaki sposób dbać o ochronę gatunków i siedlisk i powstrzymać zmniejszającą się bioróżnorodność środowiska. Podkreślił on rolę digitalizacji, biologizacji i rolnictwa 4.0 we współczesnym rolnictwie. Wspomniał też o konieczności dbania o glebę, która w wyniku degradacji traci swoją naturalną żyzność.

- Przez ostatnie dziesięciolecia nastąpiła ogromna degradacja gleb. Zaczęliśmy jednak rozumieć życie gleby i odkryliśmy to że zdegradowaliśmy glebę, musimy odtworzyć ich naturalną żyzność żeby lepiej nam służyły do produkcji zdrowej żywności.

Zatem biologizacja to szereg działań, które mona opisać w paru punktach. Pierwszym jest zwiększenie bioróżnorodności, a więc zwiększenie w danym sezonie, lub kilku sezonach ilości roślin, które uprawiamy po sobie. I w to wchodzą rośliny główne, które uprawiamy na cele konsumpcyjne, jak i międzyplony i poplony. Doprowadzamy do sytuacji, kiedy gleba pracuje z roślinami przez cały rok, przez wszystkie sezony. To jest bardzo ważne – wówczas odtwarza się życie mikrobiologiczne gleby, które decyduje o żywotności gleby i szybkości procesów powodujących wzrost materii organicznej w glebie.