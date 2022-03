O ile zdrożeją w tym roku usługi uprawy pasowej? Ceny wiosna 2022

To, że zdrożeją, wiemy na pewno. Na jakie zwyżki trzeba się jednak przygotować w tym sezonie, decydując się na wiosenne zasiewy buraków cukrowych i kukurydzy w systemie strip-till? O to zapytaliśmy usługodawców z różnych części kraju.

Skąd te podwyżki?

Składa się na nie wiele czynników. Po pierwsze - niestabilne ceny paliwa. Jeszcze na początku lutego cieszyliśmy się z obniżonego VAT-u na paliwo, co jednak nie potrwało długo. Jedną z konsekwencji ataku Rosji na Ukrainę był drastyczny wzrost cen na stacjach paliw, gdy litr oleju napędowego kosztował blisko 9 zł. Obecnie ceny kształtują się na poziomie ok. 7,5 zł/l ON. Taniej niż na początku miesiąca, ale i tak najdrożej w historii.

Ostateczna cena usługi uprawy pasowej to jednak nie tylko koszty paliwa. Usługodawcy w rozmowie z redakcją zwracali uwagę na inflację, z którą mierzymy się już od dłuższego czasu, oraz zawrotne ceny stali i ograniczoną jej dostępność.

- W stosunku do lat poprzednich zdrożał serwis maszyn, oleje, paliwo, elementy robocze - wymienia Paweł Topolewski, usługodawca z okolic Złotopola w woj. mazowieckim.

Z rozmów z usługodawcami wynika, że za usługę wiosennych zasiewów wraz z uprawą pasową trzeba będzie zapłacić 40-50 zł/ha lub w ujęciu procentowym - 20-25 proc. więcej niż latach poprzednich.

Ceny usług - kukurydza w strip-till'u

Większość naszych rozmówców cenę usługi podaje wraz z wliczonymi kosztami paliwa. Rozstrzał cen jest w tym przypadku spory, gdyż za usługę "na gotowo" należy zapłacić od 380 do 530 zł netto. Za średnią cenę można w tym przypadku przyjąć ok. 450 zł/ha.

Część usługodawców wstrzymuje się jednak z ustaleniem ceny usługi i zaznaczają, iż ceny mogą być korygowane w zależności od "ceny dnia" paliwa.

- Przy podpisywaniu umowy zaznaczamy, iż cena w niej podana jest na dany dzień. Jeżeli na kilka dni przed terminem wykonania usługi cena paliwa drastycznie wzrośnie lub spadnie, to cena usługi również ulegnie zmianie - tłumaczy Krystian Maciejewski, usługodawca z powiatu oławskiego na Dolnym Śląsku.

W przypadku, gdy koszty paliwa pokrywa rolnik, ceny usługi wahają się w zakresie 400-450 zł/ha + paliwo.

Ceny usług - buraki cukrowe w strip-till'u

W przypadku siewu buraków cukrowych z jednoczesną uprawą pasową, gdy koszty paliwa są po stronie usługodawcy, zapłacić trzeba od 400 do 550 zł/ha. Gdy za paliwo płaci rolnik, stawka za usługę wynosi w granicach 380-450 zł/ha.

Zarówno w przypadku kukurydzy, jak i buraków za wykonanie usługi najwięcej zapłacimy w województwie mazowieckim, w regionach oddalonych od centrum kraju stawki są niższe.

Zainteresowanie rolników rośnie

Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie przyznali, iż z roku na rok zainteresowanie rolników uprawą pasową rośnie. W tym sezonie, pomimo inflacji i rosnących kosztów produkcji, w tym usług, producenci chętnie zlecają usługi strip-till.

- Zainteresowanie usługami uprawy pasowej jest spore tej wiosny - po pierwsze ze względu na suszę, a po drugie dlatego, że rolnicy widzą w systemie strip-till sposób na oszczędności - mówi Łukasz Miłoszewski, usługodawca z okolic Mławy w woj. mazowieckim.

Maszyny do uprawy roli znajdziesz na portalu Giełda Rolna.