O rolnictwie konserwującym na warsztatach Duro-Polska

Konserwacja gleby, międzyplony i siew bezpośredni były głównymi tematami poruszanymi na warsztatach z Uproszczonej Techniki Uprawy, organizowanych przez Thibault i Monikę Perrier z firmy Duro-Polska. Uczestnicy spotkania mieli również szansę zarządzania własnym wirtualnym gospodarstwem.

Warsztaty z Uproszczonej Techniki Uprawy odbyły się 16 stycznia 2020 roku w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Delicjusz pod Poznaniem. Thibault Perrier powitał zgromadzonych gości wykładem na temat konserwacji gleby. Jak zaznaczył, system uprawy konserwującej to nie tylko rezygnacja z pługa, ale także bogaty płodozmian i międzyplony. Prelegent radził, by – na ile to możliwe – pracę maszyn zastępować życiem glebowym i korzeniami roślin i nie obawiać się poszukiwań rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla swojego gospodarstwa.

Pan Tomasz Fabijański oraz pan Stanisław Winiarz podczas swoich wykładów przedstawili zagadnienia związane z uprawą międzyplonów. Podkreślili liczne korzyści płynące z ich uprawy, m.in.: pozytywny wpływ na właściwości gleby, „łamanie” ubogich płodozmianów, stwarzanie konkurencji dla chwastów czy wzbogacenie glebowego życia biologicznego. Zarówno pan Fabijański, jak i pan Winiarz starali się obalić popularny mit, iż międzyplony „wysuszają” glebę. Obaj prelegenci zalecają siew kilku gatunkowych mieszanek międzyplonowych i odpowiedni dobór owych gatunków do płodozmianu.

Atrakcją spotkania stała się symulacja zarządzania wirtualnym gospodarstwem. Uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy planowali płodozmian, park maszynowy, sposób uprawy w swoich wirtualnych gospodarstwach tak, aby jednocześnie osiągnąć jak najwyższą rentowność i nie wywierać negatywnego wpływu na środowisko.

Kolejnym blokiem tematycznym była uprawa zerowa. Pan Tomasz Śmigielski podzielił się swoimi doświadczeniami z własnego gospodarstwa, w którym system no-till stosuje od 2017 roku. Z kolei Thibault Perrier objaśniał najważniejsze czynniki, wpływające na powodzenie siewu bezpośredniego, m.in. dbałość o rozwój życia glebowego, odpowiedni płodozmian oraz międzyplony. Według prelegenta w uprawie zerowej należy wystrzegać się nadmiernego zagęszczenia gleby oraz szczególną uwagę zwrócić na dobór substancji aktywnych i ich ewentualny wpływ na rośliny następcze.