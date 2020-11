Od czego rozpocząć budowę maszyny do uprawy bezorkowej?

Pan Andrzej Suszek był gościem sesji Bez Pługa podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine. Podczas sesji zatytułowanej "Jak zbudować prostą i tanią maszynę do uprawy bezorkowej?" podzielił się swoją wiedzą dotyczącą tego zagadnienia.

Gość naszej sesji podzielił się z jej uczestnikami także wiedzą praktyczną, gdyż sam już od kilkunastu lat używa w swoim gospodarstwie własnoręcznie zbudowanej maszyny do uprawy gleby.

Po sesji zadaliśmy Panu Andrzejowi pytanie: Od czego rolnik, który chce zbudować w swoim gospodarstwie maszynę do uprawy bezorkowej, powinien rozpocząć ?

- Po pierwsze taki rolnik powinien się rozejrzeć we własnym gospodarstwie, jakie ma maszyny i spróbować przystosować którąś z nich do uprawy bezorkowej - powiedział pan Andrzej, podkreślając jednocześnie, że jest to sposób najprostszy i najmniej skomplikowany.

- Po zaadaptowaniu maszyny do naszych potrzeb trzeba obserwować efekty jej pracy i wyciągać wnioski. Jeśli będzie to konieczne to można całą konstrukcję modernizować poprzez dokładanie lub zmianę poszczególnych jej elementów - dodaje Suszek.

Na koniec zauważa, że warto rozmawiać z rolnikami, którzy pracują bezorkowo na podobnych glebach, gdyż to sprzyja wymianie doświadczeń i pozwala uniknąć wielu błędów podczas budowy własnej maszyny.