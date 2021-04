Odchwaszczenie w uprawie pasowej

Podczas konferencji PIdS poruszyliśmy temat związany z odchwaszczaniem roślin w uprawie pasowej. Na temat zwalczania chwastów w rzepaku, kukurydzy i zbożach wypowiedział się Paweł Talbierz specjalista ds. ochrony upraw w firmie Corteva Agriscience.

Nasz gość podkreślił, że decyzja firmy Corteva Agriscience o zainteresowaniu się odchwaszczaniem w technologii strip-till wynikła z zainteresowania samych rolników tym rodzajem uprawy. Bowiem uprawą pasową interesuje się coraz większa liczba gospodarstw. Jej przewaga ujawnia się szczególnie w latach suchych, bowiem dużo oszczędniej gospodaruje ona wodą w porównaniu to technologii orkowej.

Sam temat zwalczania chwastów jak podkreślił Talbierz jest bardzo ważny bowiem jest on inny niż w uprawie orkowej. Przede wszystkim w początkowych latach uprawy pasowej zaobserwowano kompensację chwastów, bowiem kiełkują wszystkie nasiona zgromadzone w wierzchniej warstwie gleby.

Jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, to rolnicy mogą wspomóc metody chemiczne mechanicznym niszczeniem chwastów, poprzez bardzo płytką uprawę wykonywaną przed wjazdem agregatu do uprawy pasowej. Jeśli zaś chodzi o zwalczanie chemiczne, jak podkreśla Talbierz - W uprawie strip-till stosuje się zabiegi doglebowe, które wymagają często poprawek, ponieważ te preparaty nie zawsze są skuteczne i nie zwalczają chwastów. Może to wynikać z tego, że herbicyd nie związał się z glebą z powodu mulczu, albo z tego, że nieprawidłowo dobrano preparat.

Natomiast przy stosowaniu środków nalistnych jest mniej problemów, bowiem działają one na wszystkie chwasty, które skiełkowały. Jednak w uprawie pasowej kiełkują one w kilku etapach co wymaga kontroli ze strony rolnika. Należy również pamiętać o tym, że część substancji aktywnych herbicydów zalega w wierzchniej warstwie gleby i może mieć wpływ na rośliny następcze.

