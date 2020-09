Optymalne ciśnienie w oponach chroni glebę

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach ciągnika to same problemy, ma ono szkodliwy wpływ zarówno na trwałość samych opon, jak i na glebę. Claas postanowił ułatwić życie swoim klientom i wprowadził nowe rozwiązania w swoich ciągnikach.

Konkretnie chodzi o zastosowanie systemów CTIC oraz CTIC 2800 do pompowania kół z kabiny ciagnika. Będą one dostępne jako opcja wyposażenia fabrycznego dla ciągników serii Axion 800 i 900 oraz serii Arion 500 i 600.

Pełna obsługa przez Cebis

Zarządzanie systemem pompowania kół jest w pełni zintegrowane z ciągnikiem. Oznacza to, że obsługa i wyświetlenie parametrów odbywa się poprzez terminal dotykowy Cebis lub uniwersalne terminale Isobus (takie jak CLAAS S10 lub CLAAS CEMIS 700). Dzięki temu operator będzie mógł zaprogramować cały system tak, aby szybko móc się przełączyć pomiędzy pracami polowymi, a transportem. Wystarczy, że użyje do tego celu odpowiedniego przycisku na klawiszach funkcyjnych lub dźwigni Cmotion.

Duże ciągniki serii AXION 800 i AXION 900 wyposażone w system Cemos, będą uwzględniać przy optymalizacji fakt, że są wyposażone w system CTIC. Umożliwi to po raz pierwszy inteligentne, dynamiczne dopasowanie ciśnienia w ogumieniu wewnętrznym w połączeniu z innymi parametrami, np. balastem i z uwzględnieniem danych rejestrowanych przez czujniki w ciągniku. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe zmniejszenie poślizgu kół, szkodliwego wpływu zbyt wysokiego ciśnienia w oponach na glebę oraz pozwoli to zmniejszyć zużycie oleju napędowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększy się także wydajność powierzchniowa oraz komfort pracy operatora. Optymalizacja ustawień w Cemos jest zawsze realizowana w porozumieniu z operatorem.

Optymlane ciśnienie nie tylko w ciągniku

System CTIC 2800 ma bardzo wysoką wydajność jesli chodzi o przepływ powietrza, która wynosi do 2800 l/min. W przypadku opon (600/70 R28 i 710/70 R38) do wytworzenia ciśnienia od 0,8 do 1,8 bara potrzebny czas to zaledwie 1 minuta i 20 sekund. Na ciągniku jest montowana dodatkowa sprężarka odpowiedzialna tylko za obsługę ciśnienia w oponach. Przewody powietrzne są rozprowadzone do każdego z kół. Tam poprzez specjalne złącze obrotowe jest ono przekazywane do opony ciągnika. Uszczelnienia złączy obrotowych i przewodów są nadal obciążane tylko podczas zmian ciśnienia. Zachowana jest również kontrola priorytetowa dla przyczep, a w systemie można przechowywać kilka osobnych profili dla maszyn.

Dzięki dużej wydajności systemu CTIC 2800 istnieje możliwość kontroli ciśnienia powietrza w kołach maszyn ciągnionych, takich jak opryskiwacze polowe i przyczepy. Całe sterowanie także będzie dostepne z terminala dotykowego ciągnika.