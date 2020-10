Pöttinger parterem Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine

Pan Wojciech Mantaj z firmy Pöttinger Polska będzie uczestnikiem rozmowy "Jak zacząć uprawiać bezorkowo". Następnie, w swoim wykładzie, będzie mówił o najbardziej uniwersalnej i kluczowej maszynie w gospodarstwie - kultywatorze.





Jednym z partnerów Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine jest firma Pöttinger, coraz częściej kojarzona w Polsce nie tylko z maszynami zielonkowymi, ale także szeroką gamą maszyn uprawowych. Większość z maszyn do uprawy gleby będących w ofercie firmy doskonale sprawdzi się u rolników pracujących na swoich polach w technologii bezorkowej.

Jak nam powiedział Pan Wojciech Mantaj, jednym z powodów dla których firma Pöttinger zdecydowała się na udział w NWwR OnLine jest fakt, że pragnie być ona jeszcze bardziej zauważona przez rolników nieużywających pługa na swoich polach. Pan Wojciech podkreślił, że firma oferuje maszyny o szerokości od 3 do ponad 8 m. Dzięki temu zarówno małe, jak i duże gospodarstwa są w stanie wybrać coś dla siebie z oferty firmy.

- Trend zwiększania powierzchni gruntów uprawianych bezorkowo jest już widoczny w Polsce od jakiegoś czasu i w najbliższej przyszłości będzie się z pewnością nasilał. Co prawda, w tym roku rolnikom generalnie nie doskwierała susza, jak w latach poprzednich, jednak i tak z roku na rok coraz więcej rolników interesuje się i wprowadza technologie bezorkowe w swoich gospodarstwach. Widzimy to w zamówieniach na maszyny, jakie składają rolnicy - podkreśla Pan Wojciech Mantaj.

- Klimatu nie uda nam się zmienić i musimy nauczyć się funkcjonować w warunkach coraz częstszych susz, jakie nawiedzaj nasz kraj. Technologie bezorkowe i związana z nimi większa troska o glebę, są próbą dostosowania się i przeciwdziałania negatywnym skutkom susz. Jednak należy pamiętać, że nie wystarczy sama zmiana maszyn, trzeba także zmienić styl gospodarowania, gdyż tylko wtedy uda nam się osiągnąć sukces. - wskazuje Mantaj

W ramach wykładu: "Kultywator - kluczowa maszyna w gospodarstwie" Pan Wojciech przedstawi zalety kultywatorów. Dzięki swej konstrukcji mogą być one stosowane zarówno do uprawy płytkiej, jak i głębokiej. Ich użycie pozwala więc na szybkie wprowadzenie uprawy bezorkowej w gospodarstwie. Wszystkie te zalety zostaną zaprezentowane na przykładzie najnowszego produktu firmy Pöttinger - kultywatora Terria.

Wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoja przygodę z uprawą bezorkową zapraszamy na rozmowę "Jak zacząć uprawiać bezorkową" w czwartek, 29.10.2020, godz. 9.00 – 9.30.

Natomiast prezentacja "Kultywator - kluczowa maszyna w gospodarstwie" zostanie wygłoszona w czwartek 29.20.2020, godz. 9.30-9.40

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy najnowszej edycji NWwR będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl.

