Pasy kwietne: jak założyć i pielęgnować?

Podczas zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencji „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” dr inż. Marcin Grabowski przekazał szereg istotnych wskazówek dotyczących zakładania i utrzymywania wieloletnich pasów kwietnych.

Jedną z proponowanych nowych interwencji w ramach II filaru WPR będzie zakładanie wieloletnich pasów kwietnych na gruntach ornych. Pytanie brzmi jednak: jak w praktyce stworzyć pas kwietny? W swojej prezentacji "Pasy kwietne - teoria i praktyka" dr inż. Marcin Grabowski starał się na owo pytanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Jak skomponować mieszankę?

Wybierając gatunki roślin, które zostaną wysiane w ramach pasa kwietnego, należy kierować się kilkoma kryteriami. W mieszance powinno uwzględnić się rośliny, które są atrakcyjne dla owadów będących naturalnymi wrogami dla szkodników roślin uprawnych (np. selerowate - marchew zwyczajna, kminek zwyczajny). Jednocześnie w mieszance muszą znaleźć się rośliny pożyteczne dla owadów zapylających, np. bobowate (komonica zwyczajna, koniczyna łąkowa) lub astrowate (cykoria, chabry, krwawnik). Gatunki te powinny być przystosowane do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych, rodzime, nieinwazyjne. Pas kwietny musi znosić wielokrotne koszenie, dlatego warto zwrócić uwagę, by uwzględnić mieszance rośliny niskie.

Według szacunków prelegenta koszt mieszanki nasion roślin przeznaczonych do założenia pasa kwietnego wynosi w granicach 150-200 zł/kg.

Przykładowa mieszanka roślin przeznaczonych na pas kwietny.

Jak założyć pas kwietny?

Termin siewu zależny jest od skomponowanej mieszanki. Jeżeli w jej skład wchodzą wyłącznie rośliny jednoroczne, wówczas do siewu należy przystąpić wiosną - od końca kwietnia do początku maja. Mieszankę wieloletnią wysiać można wczesną wiosną lub jesienią (wrzesień/październik) pod warunkiem odpowiedniego uwilgotnienia gleby. W zależności od doboru gatunków norma wysiewu wynosi 20-60 kg/ha; jeżeli stosujemy bardzo drobne nasiona należałoby dodać do nich także wermikulit.

Przygotowanie gleby pod wysiew pasów kwietnych powinno być staranne i wymaga stosunkowo dużej liczby zabiegów uprawowych. Wszystko po to, by na etapie uprawy roli przed wysiewem mieszanki pozbyć się jak największej ilości chwastów z danego stanowiska bez użycia herbicydów, bowiem już po założeniu pasa kwietnego jedynym zabiegiem ograniczającym zachwaszczenie jest koszenie. W przypadku wiosennego siewu uprawa roli powinna rozpocząć się jesienią, w listopadzie. Według dr. inż. Marcina Grabowskiego jest to dobry czas na orkę lub uprawę glebogryzarką. W kolejnym roku, w marcu, należy przystąpić do kolejnego zabiegu - glebogryzarką lub kultywatorem. Następnie powinno się jedno- lub dwukrotnie wykonać płytką uprawę na kilka tygodni przed siewem.

Pielęgnacja pasów kwietnych

W pierwszym roku wegetacji roślin wysianych w pasie kwietnym do koszenia można przystąpić dwukrotnie. Do zabiegu powinno przystąpić się w momencie, gdy rośliny osiągną 30-40 cm wysokości, a wysokość cięcia wynosi minimum 8 cm. Drugie koszenie przypada na okres jesienny lub na 6-8 tygodni po pierwszym koszeniu. Aby biomasa ściętych roślin nie utrudniała wzrostu pasa kwietnego i nie stanowiła miejsca rozwoju grzybów patogenicznych, należy niezwłocznie ją uprzątnąć. Regularne koszenie pasów kwietnych jest niezbędne do zahamowania rozwoju niepożądanych gatunków bez stosowania środków ochrony roślin.