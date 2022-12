Penetruj glebę korzeniami, nie stalą

A gdyby tak w ramach uproszczeń, postawić na współpracę z naturą i zrezygnować chociaż w części z uprawy mechanicznej. Ten pogląd nie jest powszechny, ale firma Soufflet stara się to zmienić.

Firma Soufflet od jakiegoś czasu jest dilerem maszyn firmy Sky Agriculture oraz Sulky. Jednak do sprzedaży maszyn podchodzi trochę nietypowo bowiem dużo uwagi poświęca agronomii po to by, każdy z klientów decydujących się na zakup maszyny kupił ją z pełną świadomością. Dodatkowo nie poprzestaje na doradztwie przed zakupem maszyny ale oferuje je także po jej zakupie.

W swojej ofercie ma również klub Soilteq, ma on na celu szkolić rolników w zakresie agronomii i nowoczesnych rozwiązań. W ramach jego działań rozmawia z rolnikami, wymienia się doświadczeniami i jak uprawiać w zgodzie z naturą.

Jednym z zagadnień poruszanych podczas spotkań z rolnikami jest dobór roślin do mieszanek poplonowych. Ważne są bowiem szczegóły takie jak gatunek oraz odmiana danej rośliny. Przykładem może być gorczyca brązowa i biała. Ta pierwsza ma o wiele większy system korzeniowy, który lepiej penetruje glebę.

A jak połączyć rośliny w mieszance poplonowej - tego dowiecie się z poniższego filmu.