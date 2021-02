PIdS Online: Już dziś zapraszamy na debatę dotyczącą uprawy pasowej

Dziś 26.02.2021 w ostatnim dniu konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online o godzinie 12:55 zapraszamy na debatę poświęconą uprawie pasowej.

W debacie wezmą udział rolnicy stosujący ten rodzaj uprawy w swoich gospodarstwach oraz przedstawiciel partnera konferencji - firmy Kuhn oferującej rolnikom rozwiązania w tym zakresie.

Damian Niekłań wraz z ojcem prowadzi w miejscowości Trzebuń w województwie mazowieckim gospodarstwo o powierzchni 185 ha. Gleby, na których gospodarują, należą w większości do IV klasy bonitacyjnej, ale w gospodarstwie znajdują się także gleby III jak i V, i VI klasy. Są zróżnicowane pod względem jakości i z jednej strony rolnicy gospodarują na piaszczystych kamienistych polach ale także na glinach, iłach i glinach czerwonych z których, jak mówią, można by wyrabiać cegły. Podglebie jest również zróżnicowane od gliny do piachu. Pola znajdują się w promieniu 11 km od siedziby gospodarstwa w kliku wsiach i dwóch powiatach. Część pól jest pofałdowana, co utrudnia uprawę, sporo jest również pól, które nie posiadają melioracji, co jest szczególnie uciążliwe podczas mokrej wiosny i lat z nadmierną ilością opadów w trakcie wegetacji. W gospodarstwie uprawiają buraki cukrowe, zboża, rzepak ozimy oraz kukurydzę na ziarno.

Michał Sawicki gospodaruje w miejscowości Józefin w woj. lubelskim. Jego gospodarstwo ma powierzchnię 200 ha i w 80 % jego powierzchni stanowią rędziny, które są bardzo trudne w uprawie. Są to, jak podkreśla rolnik, gleby minutowe i bardzo problematyczne jeśli chodzi o ich doprawienie przedsiewne. Jesienią, gdy jest sucho tworzą się na nich bryły, a wiosną są z reguły bardzo wilgotne i wtedy każda uprawa powoduje wyciąganie tzw. "klusek" i niszczenie struktury gleby. Pozostałe 20 % areału to gleby piaszczyste. Natomiast jeśli chodzi o klasy bonitacyjne to gleby, na których pracuje pan Michał zostały sklasyfikowane od klasy IIIa do V. W płodozmianie stosowanym w gospodarstwie jest pszenica ozima, rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz jęczmień jary i kukurydza. Rolnik myśli też o wprowadzeniu do uprawy soi.

Firma Kuhn ma swojej ofercie maszyny, które można wykorzystać w technologii strip-till. O tych rozwiązaniach opowie Artur Szymczak, dyrektor zarządzający Kuhn - Maszyny Rolnicze.

Agregat Striger 100 o szerokości od 4 do 12 rzędów z ramami od 3 do 6 metrów szerokości. Umożliwiają one spulchnianie do głębokości 30 cm wraz z wgłębną aplikacją nawozów. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia można je dostosować do każdego rodzaju gleby.

Kolejną maszyną przeznaczoną do uprawy pasowej jest także siewnik Aurock. W tym wypadku pas w którym będą zasiane nasiona jest uprawiany przez falisty talerz pracujący w tym samym rzędzie co redlica. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna może pracować na polach z dużą ilością resztek pożniwnych lub tez wysiewać nasiona bezpośrednio w zielony poplon. Aurock jest dostępny jako maszyna o szerokości roboczej 6 m.

Przed debatą zapraszamy na wykład: Strip-till - moda czy konieczność", który poprowadzi dr hab. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

