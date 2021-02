PIdS Online: Uprawa pasowa także na trudnych glebach

Pan Michał Sawicki podczas konferencji PIdS Online weźmie udział w debacie: Uprawa pasowa - rozmowa z rolnikami praktykami. W swoim gospodarstwie o powierzchni 200 ha od pięciu lat pracuje w technologii strip-till.

Pan Michał gospodaruje w miejscowości Józefin w woj. lubelskim. Jego gospodarstwo ma powierzchnię 200 ha i w 80 % jego powierzchni stanowią rędziny, które są bardzo trudne w uprawie. Są to, jak podkreśla rolnik, gleby minutowe i bardzo problematyczne jeśli chodzi o ich doprawienie przedsiewne. Jesienią, gdy jest sucho tworzą się na nich bryły, a wiosną są z reguły bardzo wilgotne i wtedy każda uprawa powoduje wyciąganie tzw. "klusek" i niszczenie struktury gleby. Pozostałe 20 % areału to gleby piaszczyste. Natomiast jeśli chodzi o klasy bonitacyjne to gleby, na których pracuje pan Michał zostały sklasyfikowane od klasy IIIa do V. W płodozmianie stosowanym w gospodarstwie jest pszenica ozima, rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz jęczmień jary i kukurydza. Rolnik myśli też o wprowadzeniu do uprawy soi.

Nowe technologie Sawicki rozpoczął wdrażać w swoim gospodarstwie około 10 lat temu. Inspiracją do zmian były częściowo artykuły zamieszczone w czasopiśmie Bez Pługa oraz obserwacje innych gospodarstw, które pracowały w systemie bezorkowym. Początkowo jego celem było rozluźnienie gleby i poprawienie jej struktury i do tego rolnik wykorzystywał kultywator wielobelkowy. Jednak wraz z upływem czasu dochodził do wniosku, że glebę trzeba uprawić mniej intensywnie. Dlatego około 5 lat temu zdecydował się na przejście na uprawę pasową. Pod wszystkie rośliny jare wysiewany jest poplon. Rolnik eksperymentuje także z międzyplonem wysiewanym pod rośliny ozime. Wysiew poplonów ma na celu wzbogacenie gleby w materię organiczną, okrycie jej oraz zapewnienie pożywienia mikroorganizmom glebowym.

Dzięki tym zabiegom uprawa rędzin stała się łatwiejsza, chociaż rędziny w porównaniu z glebami lekkimi wolniej reagują na zmiany. Po kilku latach uprawy bezorkowej poprawiła się nośność gleby, spadło także jak szacuje rolnik o około 40 % zużycie paliwa, a z roku na rok gleba stawia coraz mniejszy opór podczas pracy.

Na debatę z udziałem Michała Sawickiego zapraszamy 26.02.2021 o godzinie 12.55.



Zapraszamy na sesję poświęconą technice rolniczej, która odbędzie się 26 lutego 2021 r. Przypominamy, że udział w konferencji „Farmera” jest bezpłatny.

Zobacz pełną agendę Wydarzenia. Zachęcamy do rejestracji.