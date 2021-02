Pierwsze e-maile wysłane przez rośliny

Nauka zadała kłam przekonaniu, że rośliny nie mogą komunikować się z ludźmi. Ba, pierwszym okazom udało się nawet wysłać wiadomość e-mail!

To nie żart. Kilka dni temu świat obiegła wieść o przełomowym dokonaniu naukowców z Instytutu Technologicznego Massachusetts, którym udało się „nauczyć” szpinak mailowania i bynajmniej nie chodzi tu o spam! Wszystko dzięki połączeniu nanotechnologii, detektorów promieniowania podczerwonego i sieci internetowej.

Wysyłane przez rośliny wiadomości mają służyć w celu ostrzegania ludzi przed zbliżającymi się zmianami klimatycznymi i w przebiegu pogody oraz przed ukrytymi materiałami wybuchowymi.

„Rośliny są bardzo czułe na sygnały nadchodzące ze środowiska. Wiedzą o zbliżającym się okresie suszy zanim ona jeszcze nastąpi. Potrafią wykryć niewielkie zmiany we właściwościach gleby i potencjale wody. Jeżeli będziemy w stanie wykorzystać owe chemiczne szlaki sygnalizacyjne, zdobędziemy dostęp do wielu cennych informacji”, mówi kierujący badaniami profesor Michael Strano. Podkreśla, że rośliny są świetnymi „chemikami analitycznymi”. Dzięki rozległej sieci korzeni w glebie bez ustanku „pobierają próbki” wody gruntowej.

Nowa technologia, zwana roślinną nanobioniką, wykorzystuje korzenie szpinaku w celu wykrycia nitroaromatów w wodach gruntowych. Związki nitroaromatyczne występują w materiałach wybuchowych, dlatego szpinak jest w stanie rozpoznać obecność zakopanych w ziemi min lądowych. Nanorurki węglowe obecne w zmodyfikowanych korzeniach roślin po wykryciu owych związków wysyłają sygnał fluorescencyjny do kamer na podczerwień. Po odebraniu takiej informacji zostaje wysłany e-mail z ostrzeżeniem.

Profesor Strano jest przekonany, iż sygnały wysyłane przez nielubiane przez dzieci warzywo mogą służyć do ostrzegania przed zanieczyszczeniami i innymi zagrożeniami dla środowiska. Wynika to z ogromnej ilości „danych”, jakie rośliny otrzymują z otoczenia każdego dnia. W jednym ze swoich eksperymentów Michael Strano używał nanocząsteczek do wykrywania przez rośliny tlenków azotu, będących składnikami smogu. To odkrycie może okazać się niezwykle istotne w kontekście walki ze zmianami klimatu.

Inne badania, przeprowadzone na Uniwersystecie Amerykańskim (w stanie Massachusetts), udowodniły, że szpinak przetworzony na nanopłytki węglowe może pełnić funkcję katalizatora zwiększającego wydajność akumulatorów metaliczno-powietrznych.

Każdego dnia przekonujemy się, że rośliny są mądrzejsze niż mogło się wydawać, a ludzie mogą jedynie na tym skorzystać – muszą tylko nauczyć się ich „słuchać”. Jesteście ciekawi, jakiego maila wysłałyby wasze zboża, ziemniaki czy buraki? Może już niedługo wy również będziecie mogli do nich napisać!

Źródło: EuroNews