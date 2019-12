Pierwszy robot do mapowania chwastów

Pierwszy na świecie samojezdny autonomiczny farmbot, służący do precyzyjnego wykrywania chwastów odwiedził już pierwsze brytyjskie plantacje pszenicy.

Robot Tom, bo tak został nazwany, ma za zadanie identyfikację i mapowanie chwastów dwuliściennych na polach pszenicy, co pozwoli na ukierunkowane i precyzyjne ich zwalczanie. Farmbot jest gotowy do pracy w każdą pogodę oraz w nocy. Robot jest wyposażony w dwa aparaty o szerokim kącie widzenia, wykonujące 1-2 zdjęć na sekundę. W ciągu jednego dnia jest w stanie zeskanować 20 ha pól, a następnie stworzyć mapę, na której chwasty są zlokalizowane z dokładnością do 2 cm. Odróżnienie chwastów od zboża możliwe jest dzięki systemowi sztucznej inteligencji. Robot zbiera także informacje dotyczące prognozowanego plonu, a w przyszłości będzie również dostosowywać dawki azotu, tworzyć mapy plonu i identyfikować potencjalne zagrożenie plantacji ze strony ślimaków. Do przyszłej jesieni farmbot ma także „nauczyć się” wykrywać trudniejsze do odróżnienia chwasty, takie jak wyczyniec polny.

Jest to pierwszy z serii robotów, jakie planuje wprowadzić firma Small Robot Company z Salisbury w Wielkiej Brytanii, której dewizą jest hasło: „małe roboty zamiast wielkich traktorów”. Jak podkreślają twórcy wynalazku, farmbot jest bardzo lekki – waży jedynie 150 kg – co w przeciwieństwie do ciężkich traktorów nie stwarza ryzyka nadmiernego zagęszczenia gleby. Roboty nie wymagają litrów paliwa i są w stanie poruszać się po polu w każdych warunkach – dodaje Sam Watson Jones, współzałożyciel Small Robot Company. Twórcy farmbota zapewniają, że ten wynalazek pozwoli rolnikom na osiąganie większych plonów oraz znaczne oszczędności dzięki precyzyjnemu i ukierunkowanemu wykorzystaniu nakładów.

Gospodarstwo Andrew Hoad’a o powierzchni 1800 ha jest jednym z czterech, które tej jesieni odwiedził robot Tom. Mapowanie chwastów jest dla rolnika jednym ze sposobów na wprowadzenie precyzyjnego rolnictwa i redukcję kosztów produkcji. By generować większe zyski, konieczne jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w sposób ukierunkowany – dodaje Andrew. Rolnik nie uważa, by roboty miały w przyszłości odebrać ludziom pracę, lecz mogą uwolnić ich od rutynowych czynności. Dzięki takim innowacjom rolnictwo może być zgodne z naturą, chronić glebę oraz bioróżnorodność – mówi Andrew Hoad.

Kolejny z robotów, projektowanych przez Small Robot Company, będzie z kolei służyć do niechemicznej ochrony przed wykrytymi wcześniej przez Toma chwastami. Projektanci zapowiadają, iż będzie on walczył z niepożądanymi roślinami poprzez impulsy elektryczne. Porażanie chwastów prądem może stać się szczególnie atrakcyjne w obliczu kolejnych doniesień o odporności na herbicydy, zwłaszcza wyczyńca polnego, będącego utrapieniem brytyjskich rolników. Pierwsze testy robota do zwalczania chwastów mają odbyć się wiosną przyszłego roku.

Źródło: Newelectronics.