Płodozmian na co to komu ?

Polskie gleby, jak wynika z badań, mają się coraz gorzej. Zmniejsza się w nich poziom materii organicznej, co pogarsza ich właściwości. Jedną z przyczyn jest płodozmian, a właściwie, jak wykazują naukowcy, jego brak.

Zapewne każdy rolnik słyszał o płodozmianie – uczą o tym zarówno w technikach, jak i na studiach rolniczych. Jednak gdy spojrzy się na pola, to wydaje się, że to chyba tylko pusta teoria niemająca pokrycia w praktyce. No dobrze, ale czym jest ten płodozmian? Jak podaje Wikipedia: „jest to system zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa”. Brzmi to wszystko lakonicznie, ale w dalszej części tej definicji znajdujemy główny cel stosowania płodozmianu, jakim jest „uzyskanie dzięki odpowiedniemu zmianowaniu roślin wzrostu żyzności gleby, co wiąże się ze zwiększeniem ilości i jakości produkcji roślinnej oraz pośrednio zwierzęcej gospodarstwa. Płodozmian odgrywa dużą rolę w zapobieganiu groźnym chorobom roślin uprawnych, często jest główną metodą ich zapobiegania, a bywa, że jedyną. Odgrywa również dużą rolę jako jedna z metod zwalczania chwastów. Skupmy się jednak na tym najważniejszym z punktu widzenia rolnika aspekcie, czyli wzroście żyzności gleby, i zobaczmy, co rolnicy robią nie tak.

Za duży udział zbóż

Od razu trzeba zaznaczyć, że nie można mieć do rolników pretensji, że ilość materii organicznej w glebie spada. Tak się bowiem składa, że gatunki, które pogarszają lub są neutralne dla bilansu materii organicznej, dominują w naszym kraju, ponieważ ich uprawa jest najbardziej opłacalna pod względem finansowym. Ponad 70 proc. areału zajmuje uprawa zbóż, która jeśli zabieramy z pola resztki pożniwne, ma ujemny współczynnik degradacji materii organicznej, a jeśli słomę zostawiamy, to wtedy ten wskaźnik wychodzi na zero lub na lekki plus. Degraduje glebę także uprawa wszelkich roślin okopowych. Wymagają one intensywnej uprawy przedsiewnej, a zbiory negatywnie oddziałują na strukturę gleby. Zostawiają także małe ilości resztek pożniwnych. Tuż za nimi plasuje się kukurydza. Owszem, ta wysiewana na ziarno zostawia duże ilości resztek, ale odkryte międzyrzędzia powodują, że gleba jest silnie nasłoneczniona i podatna na erozje wietrzną. Przy uprawie na kiszonkę jest jeszcze gorzej, bo wywozimy z gleby niemal całą masę organiczną.

Rośliny pozytywne nieopłacalne

Kiedy w rozmowach z rolnikami pojawia się temat roślin poprawiających bilans materii w glebie, to najczęściej pada w rozmowie stwierdzenie, że ich uprawa jest w gospodarstwie nieopłacalna pod względem finansowym lub nie pasuje do profilu gospodarstwa. Trudno się z tym nie zgodzić, bowiem w gospodarstwach z samą produkcją roślinną rolnicy nie są skłonni do siewu traw czy też bobowatych drobnonasiennych (np. lucerna, koniczyna), które mają największy współczynnik reprodukcji materii organicznej. Umiarkowaną popularnością cieszą się strączkowe grubonasienne, ale trzeba przyznać, że ciężko na nich zarobić takie pieniądze, jak na rzepaku, pszenicy czy okopowych.

Negatywne skutki braku zmianowania

Stosunkowo niedawno, bo jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, płodozmian był o wiele bardziej zróżnicowany, co oczywiście wynikało z innej niż obecnie struktury gospodarstw i ich bardziej zróżnicowanego profilu produkcji. Wtedy nie do pomyślenia było wysiewanie zbóż po zbożach. Potem pojawiły się nowoczesne i tanie środki ochrony roślin, które umożliwiły monokultury zbożowe i dziś niektórzy rolnicy zmianowanie traktują jako wysiew różnych gatunków zbóż na tym samym polu. Jednak długoletnie zaniechanie prawidłowego płodozmianu w gospodarstwach sprawiło, że pojawiła się degradacja gleby spowodowana spadkiem zawartości materii organicznej. Już od lat przestrzegali przed tym naukowcy zajmujący się glebą. Dodatkowo w międzyczasie sytuacja na rynku środków ochrony roślin uległa zmianie i wiele substancji pozwalających na uprawę zbóż po sobie zostało wycofanych lub ich cena znacznie wzrosła. Po latach monokultur zbożowych pojawiły się również problemy ze zwiększoną presją patogenów chorobotwórczych. Na polach pojawiają się także uciążliwe i coraz trudniejsze do zwalczenia chwasty. Paradoksalnie największy problem jest na glebach niskich klas bonitacyjnych, gdyż brakuje roślin, które byłyby opłacalne w uprawie i jednocześnie miały dodatni wskaźnik reprodukcji materii organicznej.

Ratunek istnieje

Doświadczenia polowe jasno wskazują, że przy prawidłowym płodozmianie plony zbóż czy rzepaku są wyższe przy tych samych lub nawet niższych nakładach, poprawia się także stan gleby oraz wzrasta w niej zawartość materii organicznej. Jednak łatwiej mówić o prawidłowym płodozmianie niż wprowadzić go w życie. Pierwszym kołem ratunkowym jest pozostawianie na polu resztek pożniwnych, wtedy uprawa zboża pod względem bilansu materii organicznej wychodzi mniej więcej na zero, czyli ani nie poprawia, ani nie zubaża bilansu próchnicy w glebie. Drugim kołem ratunkowym jest wprowadzenie do płodozmianu poplonów lub/i międzyplonów. Wysiewa się je pomiędzy uprawami głównymi. Warto przy tym pamiętać, by w ich składzie znalazły się rośliny bobowate, które będą dostarczać azot do gleby. Ważne jest by mieszanki poplonowe były zróżnicowane i zawierały jak najwięcej różnych gatunków roślin. Wtedy jest, dużo większa szansa, że niezależnie od przebiegu pogody poplon urośnie i wzbogaci glebę w materię organiczną. Ale to nie jedyny plus, bowiem poplony zacieniają glebę oraz stanowią pożywienie dla szerokiego spektrum mikroorganizmów glebowych. Warto również robić bilans materii organicznej w trakcie trwania całego płodozmianu z uwzględnieniem pozostawiania słomy czy siewu poplonów oraz zabiegów uprawowych po to, by wiedzieć, jak nasze działania wpływają na poziom materii organicznej w glebie.