Po 185 latach John Deere kończy produkcję pługów

Firma John Deere kończy z produkcją pługów. Niby nic w tym nadzwyczajnego, lecz to jednak pług leży u podstaw firmy, gdyż to od niego wszystko się rozpoczęło.

Niewątpliwie pług jest ważną maszyną dla firmy John Deere, gdyż to właśnie on legł u podstaw jej stworzenia. Pierwszy pług powstał w roku 1837, a więc 185 lat temu. Stworzył go amerykański kowal John Deere. Pierwszą odkładnicę wyrobił ze złamanej piły do cięcia drewna. Cel, jaki mu przy tym przyświecał to stworzenie odkładnicy, do której nie będzie kleiła się gleba podczas orki prerii w Illinois.

Jak wiemy dzisiaj, pomysł wypalił i obecnie firma John Deere to wielki międzynarodowy koncern, zatrudniający dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Firma ma w swojej ofercie szeroką paletę ciągników, kombajnów zbożowych oraz sprzętu do siewu i uprawy.

Ten rok jest ostatnim rokiem w którym tego rodzaju sprzęt był dostępny w ofercie firmy. Konkretnie model 3710. Był to pług zagonowy o regulowanej szerokości skiby od 35,6 cm do 55,9 cm. Głębokość na jaką mógł pracować określono na 30 cm. Można go było używać zarówno do pracy w bruździe jak i w wersji on land.

Śmiało można napisać, że pług leży u podstaw firmy John Deere i w pewnym sensie ją zdefiniował. Czy decyzja o zaprzestaniu produkcji pługa wpłynie na firmę, a jeśli tak to w jaki sposób - zobaczymy w najbliższych latach.

W latach 50. ubiegłego wieku w USA sprzedawało się nawet około 140 000 sztuk pługów rocznie, w latach 90. zaledwie 1400 sztuk rocznie.

Poniżej znajdziecie krótki film z informacją o zaprzestaniu produkcji pługa. Sam Paulson jest kierownikiem do spraw sprzedaży u jednego z największych amerykańskich dilerów marki John Deere Kibble Equipment.