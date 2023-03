Po najlepszym pługu na świecie nie rosło

Sławomir Tupikowski to innowacyjny rolnik z województwa lubelskiego, który w swoim gospodarstwie postawił na uprawę pasową.

Sławomir Tupikowski wraz z żoną i synem gospodaruje na ponad 200 hektarach słabych i średnich gleb. Gospodarstwo ma swoją siedzibę w miejscowości Wólka Zdunkówka. Swoja przygodę z rolnictwem zaczynał w roku 1985 od 6 ha i konia. Obecnie od siedmiu lat nie używa pługa, a wszystkie rośliny są uprawiane w systemie uprawy pasowej.

Wyszło, że orzę pługami, które są jedne z najlepszych na świecie, gleba jest uprawiona super, a na mojej tak uprawionej ziemi rzepak źle wschodził. Wydaje się, że dla oka było dobrze, a tu zaczęło się coś psuć i trzeba było zmienić technologię uprawy - tak swoją decyzję o przejściu na system uprawy pasowej tłumaczy Tupikowski.

Początki nie były zachęcające

Swoją przygodę z uprawą bezorkową rolnik zaczynał od uprawy agregatami wielobelkowymi i talerzówką, ale, jak mówi, plony rzadko kiedy były porównywalne. Najczęściej dochodziło do spadku plonu albo plantacja była do przesiania. Rozwiązaniem okazała się uprawa pasowa. Jak mówi rolnik, w uprawie pasowej gleba jest spulchniona i napowietrzona, ale nie odwrócona i życie biologiczne w glebie jest nienaruszone. Roślina ma stworzone bardzo dobre warunki do wzrostu i rozwoju. W uprawionym jest "czysto", gleba jest napowietrzona, nawóz znajduje się w głębi, a samo nasionko trafia na zagęszczoną glebę i jest odłożone bardzo precyzyjnie na określonej głębokości.

Po tych siedmiu latach uprawy pasowej, gleba jest chłonna jak gąbka, skończyły się również problemy z erozją wodną. Gleba ma większą nośność, dzięki czemu wiosną można wjechać na pola wcześniej. Zwiększyły się również plony. Częściowo z powodu równiejszych wschodów, a częściowo z powodu poprawy stanu gleby. Bowiem w miejscach, gdzie wcześniej nic nie chciało rosnąć, teraz rolnik zbiera przyzwoite plony.

W konkursie Innowacyjny Farmer 2022 państwo Jolanta i Sławomir Tupikowscy otrzymali wyróżnienie w kategorii Technologia. Rolnicy, którzy dzięki wyjątkowej dbałości o glebę i zastosowaniu nowoczesnych technologii uprawy i rolnictwa precyzyjnego, na słabych ziemiach (klasy od 4B do 6) osiągają wysokie plony. Ich gospodarstwo jest świetnym przykładem zastosowania uprawy konserwującej i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają ekonomiczne prosperowanie.

