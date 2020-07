Porto 300 - nowy agregat do uprawy bezorkowej

Od 2020 r. w ofercie firmy AMJ Agro znalazł się agregat do uprawy bezorkowej Porto 300. O tym rozwiązaniu opowiedział nam Damian Makowski, specjalista ds. sprzedaży.

Agregat Porto 300 służy do głębokiego spulchniania i mieszania gleby. Prezentowany model to rozwiązanie testowe, które obrobiło już 60 ha w gospodarstwie właścicieli firmy i u zaprzyjaźnionych rolników. Maszyna produkowana jest obecnie w jednej szerokości roboczej 3 m, ale w przyszłości producent chciałby poszerzyć ofertę o rozwiązania 4-5 m. Wyposażona jest w 10 zębów z zabezpieczeniem hydraulicznym, ustawionych w trzech rzędach. Dalej znajduje się rząd talerzy wyrównujących i na końcu pracuje wał z regulacją hydrauliczną. W ofercie firma ma kilka rodzajów wału do wyboru.

Pan Damian poinformował nas, że w związku z pandemią koronawirusa maszyna nie była prezentowana rolnikom podczas pokazów czy targów. Firma pokazywała ją jedynie na swoim portalu społecznościowym, a mimo to rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Okazuje się, że agregat Porto nie jest jedyną maszyną w ofercie AMJ Agro, która może zainteresować rolników bezorkowych. Nasz rozmówca powiedział nam, że zespół projektowy firmy pracuje już nad kolejnym rozwiązaniem, które może znaleźć zastosowanie w technologiach bezorkowych.