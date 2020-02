Prof. Piskier: Uproszczenia nie są łatwe

Podczas spotkań z rolnikami, w ramach konferencji regionalnych "Farmera", prof. Tomasz Piskier wskazuje jaką rolę w strategii gospodarki wodnej odgrywa system uprawy roli. Podczas wykładów można dowiedzieć się na co zwrócić uwagę, żeby prawidłowo uprawiać glebę w warunkach suszy.





Pierwszym zagadnieniem, które omówił profesor było zagęszczenie warstwy poduprawnej, zazwyczaj określanej przez rolników jako podeszwa płużna. Prelegent zaznaczył, że nie do końca jest to trafne określenie, gdyż nieprawidłowo wykonana uprawa bezpłużna również może prowadzić do wystąpienia tego zjawiska. Powodowane jest to m.in. przez ugniatanie gleby przez koła ciągnika poruszające się w bruździe lub też uprawę wykonywaną na tą samą głębokość przez wiele lat. Niekiedy może się to też stać na skutek całkowitego zaniechania uprawy. Niestety, jest to zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia gospodarki wodnej. Woda opadowa jest zatrzymywana przez zagęszczoną warstwę w płytkiej warstwie gleby, co powoduje jej bardzo szybkie odparowanie w czasie suszy. Co więcej warstwa ta ogranicza rozwój sytemu korzeniowego, który nie ma dostępu do wody, a to z kolei powoduje zamieranie roślin. Rolą gospodarza jest stymulacja systemu korzeniowego, aby wrastał wgłąb gleby oraz umożliwienie mu tego wzrostu.

Kolejny problemem występuje w uproszczonej uprawie orkowej, gdy rolnicy decydują się na wykonanie tzw. orki razówki. To rozwiązanie często przynosi problem wystąpienia swoistej "maty ze słomy" w glebie na głębokości, na którą wykonywana jest orka. Taka warstwa słomy doskonale, zatrzymuje wodę przenikającą glebę oraz stanowi źródło substancji organicznej. Wydawać by się mogło iż jest to duża zaleta, jednak biorąc pod uwagę zachowanie systemu korzeniowego, warstwa ta jest do tego stopnia miejscem atrakcyjnym do jego rozwoju, że najzwyczajniej nie ma on potrzeby rozwoju wgłąb gleby i po prostu tego nie robi. Niestety warstwa ta, występuje jeszcze płycej niż podeszwa płużna, co w warunkach suszy powoduje szybsze wyschnięcie warstwy uprawnej.



Uprawa określana mianem uproszczonej, w rzeczywistości wcale nie jest prostsza w wykonaniu od uprawy tradycyjnej, należy zatem dokładnie przemyśleć planowane zabiegi i uproszczenia niezależnie czy jest to uprawa orkowa czy nie.