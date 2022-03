Przegląd maszyn do uprawy bezorkowej Agrotech 2022 [Galeria]

Już ponad tydzień minął od czasu zakończenia targów Agrotech w Kielcach. Warto jednak przypomnieć, jakie maszyny do uprawy bezorkowej były prezentowane podczas tej imprezy.

Podczas targów wielu producentów zarówno krajowych, jaki zagranicznych prezentowało sprzęt do uprawy bezorkowej: od prostych, kompaktowych bron talerzowych do zaawansowanych agregatów do uprawy pasowej czy też specjalistycznych siewników do siewu bezpośredniego.

Przeglądając galerię śmiało można napisać, że zainteresowanie uprawą bezorkową wśród rolników jest ogromne, gdyż na każdym niemal stoisku były kompaktowe brony talerzowe czy kultywatory różnego typu, choć oczywiście te maszyny można wykorzystać także w tradycyjnym systemie uprawy.

Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii.