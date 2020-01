Spotkanie z rolnikami z cyklu Przez Innowacyjność do Sukcesu we Wrocławiu już za nami. Rolnicy dopisali, zarówno jeśli chodzi o frekwencję, jak i o czynne uczestnictwo w dyskusji.

Konferencja we Wrocławiu już za nami. Ilość rolników, która przybyła na spotkanie świadczy, że ciągle poszukują oni nowych rozwiązań, które będą mogli zastosować w swoich gospodarstwach. Po każdym wykładzie okazywało się, że czas przeznaczony na dyskusję nie wyczerpał tematu i kolejne rozmowy z prowadzącymi trwały jeszcze długo w kuluarach.

Udało nam się porozmawiać z rolnikami przed kamerą. Łukasz Smolarczyk podkreślał, że jest na konferencji corocznie i zawsze stara się wdrożyć coś, co usłyszał na spotkaniu do praktyki w swoim gospodarstwie. Jak mówi docenia fakt, że dostaje tu wiedzę na temat uprawy, nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin bezpłatnie. Cieszy się także z faktu, iż na spotkaniu pojawił się temat uproszczeń w uprawie gleby. Kolejny rolnik Piotr Długosz powiedział nam, że usłyszane na spotkaniu rozwiązania stosuje, jeśli są możliwe do zrealizowania w jego gospodarstwie. Podkreślił, że gleba i rośliny to żywy organizm i trzeba prawidłowo odczytać sygnały jakie od nich otrzymujemy i dopiero wtedy szukać rozwiązań.