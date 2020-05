Pszczeli pożytek na łąki dla zapylaczy

Od działalności owadów zapylających uzależnione jest plonowanie wielu roślin uprawnych. Istnienie tych pożytecznych owadów jest jednak niemożliwe, bez roślin dostarczających im pożywienie – pyłek i nektar. Wystarczy zapewnić im zatem obfitą i zróżnicowaną bazę roślin, żeby przetrwały i były aktywne.

Ochrona owadów zapylających jest zatem koniecznością, żeby zbierać dobre plony. Zachęcamy was zatem do wysiewania łąk kwietnych, które stają się oazą dla pszczół i innych pożytecznych owadów. Na rynku coraz częściej dostępne są wielogatunkowe mieszanki roślin kwitnących, skomponowane z nasion jednorocznych lub wieloletnich. Charakteryzują się one zwiększoną produkcją nektaru i pyłku, dzięki temu, że kwitną w różnym czasie, zapewniają dostęp do różnorodnego pokarmu przez cały sezon dla pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy, np. murarek, motyli czy trzmieli.

Firma Saatbau w ofercie na 2020 r. wprowadziła mieszankę, która ułatwi zakładanie miododajnych stołówek dla pszczół. Chodzi o Pszczeli Pożytek - mieszankę gatunków roślin jednorocznych, przeznaczoną do zakładania siedlisk przyjaznych zapylaczom. Rośliny różnią się terminami kwitnienia, w związku z tym są cennym, stałym źródłem nektaru oraz pyłku w okresie od lipca do września. W mieszance znalazło się 14 gatunków, które wysiane na polach i terenach zieleni zawitną mnogością barw i form.

Zatem siew mieszanki zapewni cenną bazę pokarmową dla owadów pożytecznych, przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności i wzmocnienia populacji owadów w otaczającym nas środowisku. Mieszankę można wysiewać na początku maja, w ilości 20 – 25 kg/ha, na głębokość ok 1 cm. Cena mieszanki to 180 zł za opakowanie 5 kg.