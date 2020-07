Pszenica na V klasie w uprawie pasowej

Uprawa pasowa wzbudza wiele kontrowersji. Jedni ją kochają, inni nienawidzą, a tak naprawdę niewielu rolników spraktykowało ją w swoich gospodarstwach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś chce się przekonać jakie są jej zalety i wady, powinien jej spróbować w swoim gospodarstwie.

O uprawie pasowej pszenicy ozimej rozmawialiśmy z panem Łukaszem Lewandowskim z firmy Agro-Land. Pszenica ozima oścista została zasiana na polu z mozaiką glebową (od IV do VI klasy bonitacyjnej) agregatem do uprawy pasowej Mzuri. Przedplonem był rzepak ozimy, jedyną uprawką po nim przejazd broną mulczującą. W ubiegłym roku z pola o zbliżonych warunkach glebowych udało się zebrać 6,5 t/ha - ale to był bardzo suchy sezon. W tym, pogoda jest łaskawsza więc apetyt na plon jest większy.

Jeśli zastanawiacie się, czy wprowadzić uprawę pasową na swoich polach, powinniście obejrzeć ten film. Pole, które pokazujemy od 8 lat jest uprawiane właśnie w ten sposób.