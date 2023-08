Regeneratywnie w Wielkiej Brytanii

Pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o Anglię, to monarchia. A jak wygląda w tym kraju rolnictwo? Tym razem zaglądamy do jednej z angielskich farm, która w nowoczesny sposób podchodzi do uprawy gleby i stawia na współpracę z naturą.

Rolnictwo w Wielkiej Brytanii od dawna uważane jest za nowoczesne i postępowe. Dawno temu jako jedno z pierwszych w Europie wprowadziło do powszechnego stosowania nowe podejście do uprawy gleby oparte na zmianowaniu (słynny płodozmian norfolski) czy żelazne pługi, które zastąpiły drewniane. W latach 80. ubiegłego wieku było uważane za prekursora siewu bezpośredniego (chociaż jego wprowadzenie nie do końca się wtedy udało). Gdzieś w międzyczasie rolnictwo na Wyspach stało się wysoce intensywne i produktywne. Jeśli chodzi o uprawę bezorkową, to staje się ona w Wielkiej Brytanii coraz bardziej popularna. Jednocześnie coraz większa liczba rolników stara się zwracać uwagę na stan gleby i w jak największym stopniu współpracować z naturą. Jedno z tak prowadzonych gospodarstw udało się nam odwiedzić.

Od początku innowacyjni

Jego właścicielem jest Thomas Gent, który wraz z rodzicami Sisan i Edwardem gospodaruje na 800 ha ciężkich gleb w Wisbech w regionie East of England, w hrabstwie Cambridgeshire. Jeśli chodzi o jakość gleb, to porównując do polskiej klasyfikacji, rolnicy gospodarują na gruntach klasy I i II. Gleby są ciężkie w uprawie. Blisko połowa gruntów to własność rolników, reszta to grunty dzierżawione i kontraktowe, na których rolnicy wykonują tylko usługi. Jeśli chodzi o innowacyjność, to zapoczątkował ją dziadek obecnego właściciela Tony, który będąc niezadowolonym z istniejących na rynku maszyn, postanowił zaprojektować takie narzędzia, które będą spełniać jego oczekiwania. Tak powstały brony, które można hydraulicznie docisnąć do gleby czy głębosz typu flat lift. Jego zęby zostały tak zaprojektowane, by w jak najmniejszym stopniu mieszać glebę. W końcu po przestawieniu gospodarstwa na siew bezpośredni Tony zaprojektował redlicę siewną, która tylko nacina glebę.

Za dużo ciągników

Pierwszy traktor z napędem na obie osie pojawił się na farmie już w latach 70. ubiegłego wieku. Potem wraz ze zwiększaniem powierzchni gospodarstwa przybywało mocy. Na początku pierwszej dekady ubiegłego wieku w gospodarstwie były trzy ciągniki gąsienicowe wraz z pełnym zestawem maszyn. Gleba była intensywnie uprawiana za pomocą kultywatorów oraz brony wirnikowej, a następnie był przeprowadzany siew i wałowanie posiewne. Cały proces zajmował bardzo dużo czasu, pochłaniał duże ilości paliwa oraz był bardzo kosztowny, patrząc na ceny mechanizacji i maszyn. W tym samym czasie rodzina Gentów stanęła przed koniecznością odnowienia parku maszynowego, co wiązało się z dużą inwestycją w cały park maszynowy. Rolnicy zainteresowali się więc technologią siewu bezpośredniego. Pierwsze próby były wykonywane przy użyciu siewnika Vaderstad Rapid, potem pojawiły się na testach siewnik Bertini z dwutalerzową redlicą oraz siewnik z redlicą jednotalerzową John Deere 750A. Okazało się, że rośliny rosną i dobrze plonują także przy siewie bezpośrednim, a do wykonania go trzeba użyć tylko jednego siewnika 6-metrowego i ciągnika o mocy 160 KM. Zmiana podążyła więc w tę stronę. Od roku 2009 cała farma pracuje w technologii bezorkowej.

Trzeba się uczyć

Jak podkreśla Thomas Gent, zmiana technologii wymagała zmiany myślenia, obserwacji tego, co się dzieje na polu, i chęci do rozwiązywania problemów. Jednymi z nich był kłopot z zamykaniem bruzdy siewnej. Kiedy było sucho, tworzyły się w niej duże bryły gleby, które niedostatecznie przykrywały nasiona, natomiast jeśli było mokro, to pojawiały się problemy z nadmiernym ugnieceniem bruzdy i brakiem powietrza. To doprowadziło do zaprojektowania i opatentowania przez Tony’ego dwutalerzowej redlicy, która nacina glebę pod kątem i umieszcza w niej nasiona. Koło dociskające porusza się w tym systemie po nieuprawionej glebie i dociska ją do nasion umieszczanych w bruździe z boku. W roku 2015 został wyprodukowany przez firmę Weaving pierwszy siewnik z tym systemem redlic nazwanych na cześć jego twórcy GD (Gentle Disc). Obecnie na farmie rodziny Gentów jest użytkowana maszyna o szerokości 8 m, która współpracuje z ciągnikiem o mocy 260 KM, a pozostałe dwa ciągniki o mocy 220 KM każdy służą do oprysków i transportu. Rolnicy mają także kombajn zbożowy i opryskiwacz. Jeśli chodzi o azot, to używają go tylko w formie płynnej, natomiast reszta składników pochodzi z nawozów naturalnych, które stosowane są niemal corocznie na całym areale. Ich rozrzucaniem zajmuje się firma usługowa.

Współpraca z naturą

Rolnicy zmodyfikowali swój płodozmian i obecnie ok. 150 ha zajmują trawy na gruntach ornych, które mają za zadanie poprawić kondycję gleby i podnieść w niej poziom życia biologicznego. Trawy są sprzedawane na pniu rolnikom utrzymującym przeżuwacze. Około 100 ha zajmuje uprawa roślin strączkowych, głównie bobiku, który ma zaopatrzyć glebę w azot i poprawić jej kondycję. Jego plony dochodzą do 5 t/ha. Pszenica zajmuje rokrocznie 350-400 ha i plonuje w granicach 10-11 t/ha przy nawożeniu azotowym na poziomie 150-180 N/ha. Pozostały areał zajmuje rzepak plonujący w zależności od roku od 3,8 do 4,6 t/ha. Rolnicy próbują też wprowadzać nowe uprawy, takie jak owies czy żyto, a od kilku lat komosę ryżową. Wszędzie, gdzie się da, wysiewane są poplony i międzyplony, do tego celu wykorzystywane są nasiona własne lub też gotowe mieszanki dostępne na rynku. Od 5 lat rolnicy nie stosują żadnych insektycydów, ponieważ mają one negatywny wpływ na życie glebowe. Ciekawostką jest, że do siewu wszystkich rodzajów roślin są wykorzystywane nasiona wyprodukowane na farmie. Są one jedynie usługowo czyszczone i zaprawiane przez profesjonalne firmy, a rolnicy ponoszą tylko opłaty licencyjne. Od trzech lat gospodarstwo współpracuje z firmą Agreena w zakresie kredytów węglowych. Uzyskało certyfikację i rokrocznie sekwestruje ok. 0,8 kredytu węglowego na ha. Jak podkreśla rolnik, jest to dodatkowy bonus pieniężny za gospodarowanie przyjazne naturze.