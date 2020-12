Rekordowy wzrost Väderstad

W roku 2020 pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa szwedzki producent maszyn rolniczych do uprawy bezorkowej zwiększył poziom sprzedaży o 23 % w porównaniu do roku poprzedniego.





Firma Väderstad pomimo koronawirusa osiągnęła w roku 2020 rekordowe obroty w wysokości 3,4 miliarda koron szwedzkich (0,34 miliarda euro), a jego zysk poprawił się o 23 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Bowiem zysk operacyjny firmy wzrósł ze 172 mln SEK w 2019 r. do 212 mln SEK w 2020 r. (Z ponad 17 mln do ponad 21 mln EUR). Natomiast w latach 2017 -2020 wzrost sprzedaż wyniósł aż 43%.

Jak mówi Nicklas Bjersér; wiceprezes ds. finansów w Väderstad - To dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyjątkowy rok, w jakim został osiągnięty. Częściowo jest to spowodowane oszczędnościami wynikającymi z odwołaniem wielu targów, wystaw oraz wyjazdów służbowych. Nie zapominajmy również, że tego lata nasza produkcja została zamknięta na dwa tygodnie dłużej niż zwykle, a nasi pracownicy mieli dwa tygodnie dodatkowego urlopu. W świetle tego wszystkiego jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku.

Szwedzki producent zyskuje na popularności nie tylko na rynkach europejskich. Największy poziom sprzedaży w roku 2020 odnotował w Kanadzie ( kilka lat temu Väderstad kupił kanadyjskiego producenta siewników do siewu bezpośredniego Seed Hawk). Kolejny rynek to ojczyzna firmy czyli Szwecja. Trzecie miejsce pod względem sprzedaży zajmuje Rosja, a tuz za nią znajdują się Niemcy. Polska zajmuje dziewiąte miejsce wśród rynków zbytu tuz przed nami są Węgry. Bjersér podkreśla - Również w przyszłym roku zapowiada się wzrost poziomu sprzedaży. Chciałbym szczególnie podkreślić Kanadę, gdzie nasza sprzedaż znacznie wzrosła. Istnieją wszelkie powody, by patrzeć w przyszłość z optymizmem.

