Rolnictwo głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Europie

Wśród respondentów z siedmiu krajów europejskich przeprowadzono ankietę dot. głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Badani wykazały, że najczęstszą odpowiedzią był przemysł i ruch uliczny. Tymczasem w sześciu z siedmiu ankietowanych krajach głównym źródłem zanieczyszczenia było rolnictwo.

Artykuł zespołu kierowanego przez Michela Maione został opublikowany w grudniu 2020 r. w Ambio (A Journal of Environment and Society). W badaniach wykorzystano technikę komputerowego wywiadu, w którym wzięło udział 16 101 osób z siedmiu krajów Europy. Wśród ankietowanych znalazły się osoby z Austrii, Belgii, Niemiec, Włoch, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Główne pytanie dotyczyło źródeł zanieczyszczenie powietrza. W artykule przedstawiono porównanie publicznego postrzegania tych źródeł z rzeczywistą sytuacją. Wykazano ogromne niedoszacowanie wśród respondentów wkładu sektora rolno-spożywczego w zanieczyszczenie powietrza. Wynik badań był wspólny dla wszystkich respondentów z badanych krajów.

Główne źródła: przemysł i ruch uliczny

W ankiecie trzeba było wskazać dwa źródła uważane przez respondenta za odpowiedzialne w największym stopniu za zanieczyszczenie powietrza. Na liście źródeł znajdywało się sześć potencjalnych odpowiedzi: rolnictwo, ogrzewanie domowe, odpady domowe, przemysł, ruch drogowy i inne.

Wyniki ankiety były dość jednoznaczne - dla wszystkich siedmiu krajów za główne źródła zanieczyszczenia powietrza wybrano przemysł i ruch uliczny.

W artykule, dla zobrazowania w jak dużym błędzie byli respondenci, podano rzeczywiste źródła emisji w ujęciu procentowym, w siedmiu krajach UE, z których pochodzili ankietowani.

W badaniach wykazano, że przemysł i ruch uliczny postrzegane są przez respondentów jako najbardziej zanieczyszczające sektory we wszystkich krajach, podczas gdy rolnictwo i działalność gospodarstw domowych - jako najmniej zanieczyszczające. Tymczasem w rzeczywistości w sześciu z siedmiu ankietowanych krajach największym źródłem zanieczyszczenia jest rolnictwo. Dopiero na drugim miejscu jest ruch uliczny i odpady domowe. Należy zwrócić uwagę, że te ostatnie utrzymują się w Polsce na najwyższym poziomie, przewyższając nieznacznie emisje pochodzące z rolnictwa.

W badaniach przedstawiono dane podzielone według kraju, płci, wieku, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania. Wskazano m.in., że im wyższy poziom wykształcenia respondentów, tym w mniejszym stopniu przemysł jest postrzegany jako ważne źródło zanieczyszczeń powietrza.

Rolnictwo jako istotne źródło emisji zanieczyszczeń gazowych

Najistotniejsze zanieczyszczenia emitowane ze źródeł rolniczych to metan, podtlenek azotu i dwutlenek węgla. Metan emitowany jest z fermentacji jelitowej oraz z odchodów zwierzęcych, a na wielkość emisji ma wpływ np. sposób ich przechowywania. Z kolei źródłem podtlenku azotu są gleby i sposób ich uprawy, stosowanie nawozów czy spalanie paliw. Metan i podtlenek azotu wywierają największy wpływ na zmiany klimatu i temperatury, bo ich stężenie szybko wzrasta i długo się utrzymuje (np. N2O do 120 lat).

Rolnictwo przyczynia się także do emisji amoniaku - 97% całkowitej emisji - pochodzącego z nawozów stosowanych w uprawie i z chowu zwierząt. Na wielkość emisji ma wpływ gatunek zwierząt i system ich utrzymania, oraz przechowywanie i aplikacja nawozów do gleby. Gaz ten przyczynia się m.in. do powstawania kwaśnych deszczy i zakwasza glebę. Według Europejskiej Agencji Środowiska w 2016 r. sektor rolny krajów UE wyemitował łącznie 3,91 mln ton amoniaku i był źródłem 92% całkowitej emisji tego gazu. Dodatkowo Agencja podaje że np. w latach 2014–2017 odnotowano ogólny wzrost emisji amoniaku w Europie o około 2,5%.