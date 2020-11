Rolnictwo i ekologia, czy można to połączyć?

Komisja Europejska już jakiś czas temu zapowiedziała wprowadzenie strategii Zielonego Ładu. Jego ambitne założenia mają być wdrożone do roku 2030. Zapytaliśmy, jak te wytyczne postrzega firma Horsch.

Założenia Zielonego Ładu to miedzy innymi ograniczenie stosowania środków ochrony roślin o 50% oraz zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych do 25%. Pan Tomasz Towpik z firmy Horsch podkreśla, że te nowe kierunki polityki rolnej to z jednej strony zagrożenie, lecz z drugiej strony szansa dla europejskiego rolnictwa. Dodaje, że w przeciągu ostatnich 15 lat w Niemczech znacząco zwiększyła się liczba gospodarstw ekologicznych ponieważ pojawiły się możliwości zbytu tak wyprodukowanych produktów. Firma Horsch wprowadziła pojęcie "rolnictwa hybrydowego". Taka forma gospodarowania powinna umożliwić w jednym gospodarstwie pracować zarówno w sposób ekologiczny, jak i konwencjonalny.