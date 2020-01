Rolnictwo regeneracyjne - sposób na zdrową glebę i środowisko

Nie od dziś wiadomo, że rolnictwo w służbie ludzkości, ma na celu produkcję żywności. Nie mniejsze znaczenie ma rola rolnictwa w kształtowaniu i zachowywaniu stanu środowiska naturalnego. Z tą myślą powstał model rolnictwa regeneracyjnego. To podejście do żywności i systemów rolniczych, które współgra z rytmami i technologią przyrody, aby wyżywić naszą rosnącą populację, zregenerować wierzchnią warstwę gleby i zwiększyć różnorodność biologiczną teraz i na długo w przyszłość.

Intensywna uprawa gleby z wykorzystaniem niewłaściwych narzędzi w połączeniu ze zmianami klimatycznymi, przyczyniają się znacząco do degradacji różnorodności biologicznej oraz żyzności gleby. Skutkiem jest nie tylko spadek bioróżnorodności ale także stagnacja plonów. Zatem nietrudno wywnioskować, że produkcja żywności musi iść w parze z dbałością o kondycję gleby oraz umiejętnym gospodarowaniem jej zasobami. Praktyki takie definiowane są jako rolnictwo regeneracyjne.

Jak informuje California State University Regenerative Agriculture Initiative (RAI): "W szczególności rolnictwo regeneracyjne jest holistyczną praktyką zarządzania gruntami, która wykorzystuje siłę fotosyntezy w roślinach do zamykania cyklu węglowego i budowania zdrowia gleby, odporności upraw i zasobności w składniki odżywcze”.

Jak to wygląda w praktyce? Wiele rozwiązań zaczerpnięte jest z rolnictwa ekologicznego.

Wśród nich są:

• projektowanie permakultury (wykorzystujące wzorce i cechy obserwowane w naturalnych ekosystemach),

• agroleśnictwo (obejmujące uprawę i ochronę drzew),

• spulchnianie gleby( w celu rozluźnienia nadmiernie zagęszczonych warstw),

• zerowa lub ograniczona uprawa gleby,

• bogaty płodozmian oraz uprawa wielu gatunków,

• wykorzystywanie obornika lub pozostawianie resztek na polu,

• stosowanie dodatków organicznych takich jak biowęgiel,

• uprawa pastwisk,

• ekologiczna akwakultura (wykorzystanie wody, a nie gleby do uprawy żywności-rolnictwo wertykalne),

• uprawa roślin wieloletnich,

• silvopasture (integracja drzew z produkcją pasz i zwierząt gospodarskich).

Lista praktyk rolnictwa regeneracyjnego jest jeszcze o wiele dłuższa, a te wyżej wymienione są jednymi z najważniejszych. Każdy zatem może zacząć od wprowadzenia tych najprostszych. Pozwoli to na poprawę kondycji gleby, głównie poprzez wzrost zawartości materii organicznej w glebie. Wpłynie to nie tylko na wzrost różnorodności fauny i flory ale także zwiększy różnorodność biologiczną zarówno powyżej, jak i pod powierzchnią gleby, jednocześnie zwiększając zarówno zdolność zatrzymywania wody i sekwestrację węgla w glebie, co z kolei ograniczy jego emisję do atmosfery oraz pozytywnie wpłynie na strukturę gleby. Nie wolno zatem zapominać, że najważniejszą rolą rolnictwa jest dbałość o środowisko, gdyż tylko to pozwoli na nieskończone wykorzystywanie jego potencjału do produkcji żywności

Źródło: No-till Farmer.