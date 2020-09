Różne oblicza uprawy bezorkowej w 9. numerze "Farmera"

Temat przewodni wrześniowego wydania "Farmera" to "Różne oblicza uprawy bezorkowej". Ta technologia jest nie lada wyzwaniem i niejednemu rolnikowi nie udało się jej wprowadzić z sukcesem w swoim gospodarstwie. Dlatego w 9. numerze „Farmera” podpowiemy, na co zwrócić uwagę i jak uniknąć problemów przestawiając gospodarstwo na system bezorkowy.

W poszukiwaniu rentowności i ograniczenia kosztów produkcji rolnicy coraz

częściej decydują się przejść na uprawę bezorkową. Jakie są jej rodzaje i co wyróżnia te systemy uprawy roli? O tym piszemy we wrześniowym "Farmerze".

Rozprawiamy się w nim z trzema najbardziej popularnymi mitami dotyczącymi uprawy bez orki. Na przykładach konkretnych gospodarstw

pokazujemy, że da się bezpowrotnie odstawić pług i prowadzić gospodarstwo

niezależnie od jego wielkości oraz bez użycia chemii. Podpowiadamy też, które elementy agrotechniki istotnie wpływają na jakość uprawy bezorkowej, co robić, a czego się wystrzegać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Opisujemy też, w jaki sposób te technologie wpływają na stan gleby.

Zapraszamy do lektury!