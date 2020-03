Rozsiewacze Amazone - 650 kg nawozu w minutę

Firma Amazone we współpracy z firmą Mercedes-Benz Unimog oraz John Deere, stworzyła linię rozsiewaczy ZG-TS oraz ZG-B, przystosowane do zagregowania z nośnikami narzędzi Unimog oraz pojazdami John Deere R4038.

Coraz częściej rolnicy wybierają w swoich gospodarstwach rozwiązania pozwalające zaoszczędzić im czas poświęcany na wykonanie danego zadania, szczególnie w gospodarstwach obszarowych. Jedni motywują to dużym rozdrobnieniem pól i potrzebą szybkiego poruszania się między nimi, inni z kolei z powodu posiadania dużych pól chcą wykonywać zbieg z duża prędkością. Czy istnieje rozwiązanie odpowiednie dla obu grup ?

Rozwiązaniem może być linia rozsiewaczy ZG-TS oraz ZG-B od Amazone, przystosowanych do zagregowania z nośnikami narzędzi Unimog oraz pojazdami John Deere R4038. Skrzynia ładunkowa, może posiadać pojemność od 7 500 do 10 000 l. Szerokość robocza może sięgać nawet 54 m. W zintegrowaniu z systemem Auto TS oraz automatyczną kontrolą GPS, szerokość ta może być podzielona nawet na 128 sekcji roboczych. Za utrzymanie odpowiedniej dawki wysiewu, odpowiada system ważenia online ProfisPro, z kolei system ArgusTwin dba o równomierny wysiew nawozu na powierzchnie pola, niezależnie od granulacji nawozu oraz panujących warunków atmosferycznych.

Rozsiewacz jest w stanie wysiać 650 kg nawozu w minutę, poruszając się z prędkością 30 km/h. Możliwość współpracy rozsiewacza z Unimogiem lub John Deerem pozwala na szybkie przemieszczanie się zarówno pomiędzy polami, jak i po polu oraz zabieranie ze sobą jednorazowo dużej ilości nawozu.

Czy jest to rozwiązanie uniwersalne ? Na pewno tak, ale dla dużych gospodarstw niezależnie czy posiadają duży areał skupiony w kilku polach czy też przeciwnie w dużym rozdrobnieniu, jednakże najmniejsza skrzynia posiada pojemność 7500 l, co z kolei przekłada się na wysoki koszt rozwiązania i powoduje, że nie ma ono ekonomicznego uzasadnienia w zastosowaniu w gospodarstwach małych i średnich.