Sadzenie 100 hektarów ziemniaków bez pługa

Uprawa ziemniaków w technologii bezorkowej z wgłębną aplikacją mocznika i fosforanu amonu to rozwiązanie warte uwagi. Gościliśmy z kamerą u pomysłodawcy tego rozwiązania - rolnika Bartosza Darosza z woj. zachodniopomorskiego.

Bezorkowe ziemniaki na dużym areale

W obecnym sezonie Bartosz Darosz uprawia ziemniaki na areale blisko 100 hektarów. Na polu, gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy, przedplonem było żyto ozime, którego słoma została rozdrobniona i pozostawiona na polu.

- Zboża i rzepak uprawiamy bezorkowo od 2016 roku. Skoro w innych gatunkach odstawienie pługa nie przyniosło negatywnych skutków, w 2019 roku spróbowaliśmy uprawy bezorkowej również w ziemniaku - mówi Bartosz Darosz.

Grunt to odpowiednie ustawienie sadzarki

Podczas wizyty z kamerą u rolnika na polu mogliśmy również zobaczyć należącą do zaprzyjaźnionej firmy usługowej sadzarkę do ziemniaków, skonfigurowaną tak, by ułatwić pracę na polu uprawianym bezorkowo i zminimalizować liczbę przejazdów.

Reportaż z sadzenia ziemniaków w technologii bezorkowej z pełnym opisem technologii obejrzycie TUTAJ: